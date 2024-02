La parrucchiera record: a 80 anni lavora ancora

di Sandro Franceschetti

Doppio, bellissimo traguardo, domani, per Maria Alessandrini di Calcinelli, per tutti ‘Maria la parrucchiera’, che festeggerà in un colpo solo il suo compleanno numero 80 e anche i 59 anni precisi di attività come acconciatrice, che continua a svolgere ancora oggi con grande passione, entusiasmo e professionalità, senza alcuna intenzione di lasciare. Era esattamente il 5 febbraio del 1965 quando lei, che proprio quel giorno compiva 21 anni, aprì il suo negozio da parrucchiera lungo la Flaminia, all’incrocio con la strada che proviene da Villanova, che all’epoca era ancora di ghiaia, e da allora non ha più smesso di mettere le mani in testa a ragazze e signore, divenendo, nel tempo, un’autentica istituzione nel campo della moda capelli.

Undici anni dopo la creazione di quel primo salone, ne realizzò uno più grande sempre sulla Flaminia, una cinquantina di metri più in là, in direzione Fano, ed è ancora qui che tutte le mattine, dal martedì al sabato, riceve la propria clientela, facendosi trovare col sorriso stampato sul viso alle 8 in punto. Perché a lei questo lavoro piace da sempre e per impararlo, da ragazzina dovette convincere i suoi genitori a mandarla a bottega da una nota parrucchiera a Sassonia di Fano, anziché a scuola di cucito come avrebbero desiderato la mamma e il babbo.

Cinque anni di apprendistato, facendo su e giù in corriera per la Valmetauro, da Calcinelli alla città della fortuna. Fino a quel fatidico 5 febbraio ’65, con la fondazione di un negozio tutto suo, nel quale si buttò anima e corpo: "Per accontentare le mie clienti spesso lavoravo anche la domenica – ha raccontato -, perché di fronte al loro desiderio di sfoggiare teste modaiole, ordinate e colorate per una cerimonia o un evento io non riuscivo a dire di no". E le clienti, hanno via via apprezzato sempre di più ‘Maria la parrucchiera’, che a tutt’oggi è realmente un punto di riferimento del settore, grazie anche all’aiuto, da 38 anni a questa parte, della figlia Antonella, anche lei una virtuosa dell’’hair style’.

Domani, lunedì, sarà giorno di chiusura e Maria potrà godersi i festeggiamenti col marito Giancarlo e anche gli altri due figli Alessandro e Maurizio, "ma da martedì – assicura - sarò nuovamente in postazione, con forbici e spazzola in mano".