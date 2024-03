La particolarità di chiamarsi Asia

Asia. Ogni volta che provo a capire perché ho il nome di un continente, mia madre risponde: ""Boh, perché mi piaceva"". Non fa una piega. Il problema si presentava ogni volta che un estraneo si palesava con la scontata domanda ‘come ti chiami?’ e io con educazione rispondevo: -Asia! Mi chiamo Asia-. Spesso le "contro-risposte" più quotate erano: "Come?!…Giada?" oppure "Ahahah, come Asia Argento?" -a questa non rispondevo e guardavo mia madre cercando di capire chi fosse questa fantomatica Asia Argento -andavo all’asilo, avevo sì e no 4-5 anni-. La mia preferita era quella del classico individuo convintissimo di essere simpatico, ma no, non lo era e non lo sarà mai, e che con un accento pesarese esclamava: "Eh se, adess!! Africa!!". Confesso di aver odiato abbastanza i miei genitori per questa sorta di maledizione che mi avevano lanciato, costringendomi a vita a specificare che mi chiamo Asia D’Arcangelo: non è poi così difficile, suona anche bene! Non mi chiamo Giada, Gaia o Ada, né tantomeno Africa. A tal proposito ci tengo a citare un episodio di parecchi anni fa. Ero in Spagna con la mia mamma, stavamo girando per i negozi di Girona e ad un certo punto si sente la voce di una ragazza chiamare ‘Africa! Africaaa!?’. Io e mia madre ci siamo guardate pensando sull’immediato che qualcuno ci stesse palesemente prendendo in giro. Ci siamo voltate e abbiamo visto una donna con sua figlia sorridere. Mia madre, in preda alla sfacciataggine, ha chiesto il nome della bambina -che tra l’altro aveva la mia stessa età-, e appena ha sentito pronunciare, come per conferma, ‘Africa’, si è crogiolata in un brodo di giuggiole e tenerezza. Incontro ancora chi stenta a credere che sono ASIA: è proprio in quel momento che sorrido pensando che non avrei potuto ricevere nome migliore. Asia D’Arcangelo