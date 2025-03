La partita dei campi da tennis. È scontro totale sulla gestione

E’ scontro sulla futura gestione dei campi da tennis in via Panoramica a Gabicce Mare. L’avviso, pubblicato nei giorni scorsi dal Comune per raccogliere da parte degli operatori economici una manifestazione d’interesse nei confronti dell’affidamento in concessione dell’area sportiva con tre campi da tennis, due da calcetto e un’area ristoro lungo la via che porta a Gabicce Monte, ha scatenato nell’ultima seduta consiliare la reazione dei consiglieri della lista di opposizione aMARE Gabicce. I terreni su cui si gioca lo scontro, che ha portato alla discussione di una mozione, sono quello delle modalità con cui il Comune intende selezionare il nuovo gestore e quello dei tempi con cui si è giunti alla pubblicazione dell’avviso. Secondo il Comune, con questo primo avviso esplorativo gli operatori vengono invitati entro il 24 marzo a manifestare il loro interesse, senza vincoli di concessione. Solo in una seconda fase l’amministrazione si riserva di invitare gli interessati a partecipare a una procedura negoziata con il fine della concessione. Un procedimento diverso e più rapido rispetto a quello della pubblicazione di un bando pubblico, che non convince l’opposizione.

"L’amministrazione ha pubblicato l’11 marzo una determina che prevede anziché un bando vero e proprio, un avviso di indagine di mercato che scade dopo pochi giorni. Questo riduce le opportunità per associazioni e privati interessati a partecipare – protestano il capogruppo Michele Bencivenga e il consigliere Matteo Baldassarri – dando così l’impressione che la gestione dell’intero processo sia affrettata e poco aperta a intercettare tutte le potenzialità del mercato". Anche perché, sostengono i consiglieri, ci sarebbe stato tutto il tempo per procedere diversamente. "La concessione precedente è scaduta il 31 ottobre. Vista l’importanza dell’area sportiva, già da luglio, subito dopo le elezioni, ci siamo preoccupati di verificare le condizioni degli impianti e di chiedere attraverso ripetute interrogazioni, nelle sedute di consiglio comunale in settembre, novembre e febbraio, quali intenzioni avesse in merito il Comune – sostengono Bencivenga e Baldassarri – . Nell’interrogazione di settembre abbiamo chiesto anche di fare chiarezza sul motivo per cui il vecchio concessionario avesse trasformato il parcheggio del centro sportivo in un parcheggio a pagamento, con cartelli che indicavano le tariffe. Ma le risposte dell’assessore Roberto Reggiani sono sempre state vaghe".

Tra le proteste dei consiglieri anche quella relativa alla mancata consegna degli atti da parte del Comune. "Nonostante le richieste formali non ci è mai stato trasmesso il verbale di sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi’ – sostengono – . Nella discussione, a dare risposte, è intervenuto l’assessore allo Sport Roberto Reggiani. "Purtroppo i tempi a causa di diverse problematiche si sono allungati – dice – . Gli impianti sono stati lasciati in ottime condizioni. E ci sono comunque già diverse persone interessate all’impianto".

Beatrice Grasselli