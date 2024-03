La partita delle amministrative. Redaelli entra in Fratelli d’Italia

Michele Redaelli, consigliere comunale di opposizione, oggi nel gruppo misto di centrodestra, è entrato nel partito di Giorgia Meloni. "Aderisco a Fratelli d’Italia. Non è solo perché ritrovo nella guida di Giorgia Meloni, delle politiche credibili e vincenti – spiega Redaelli –, ma anche per la nuova pagina della storia politica italiana che questo Governo ha aperto. Si avvia una nuova fase, quella della terza repubblica, caratterizzata dalla fine dei populismi e dal primo governo conservatore nella storia d’Italia. Aderisco a Fd’I per portare, dal basso, con il mio impegno quotidiano come consigliere comunale, un contributo alla realizzazione del conservatorismo". Classe 1986, laureato in fisica, Redaelli si occupa di analisi dei rischi e di tutela ambientale in una società di ingegneria del territorio. Sposato da 12 anni è padre di un bimbo di due.

Come declina questo impegno?

"Con un doppio approccio. Il primo è quello di una politica attenta alle persone che esprimo tramite la mia disponibilità all’incontro, all’ascolto e al dialogo e che in questi anni mi ha permesso di conoscere e sostenere tantissime persone e realtà del nostro territorio. Il secondo è quello dei contenuti in cui credo: solidarietà e sussidiarietà; una serie di politiche attente al lavoro, alla famiglia e, non per ultimo, all’educazione e al sociale".

Quale clima ha trovato ad accoglierla?

"Ottimo. Ringrazio gli interlocutori con cui si è aperto questo percorso tra cui la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale; il presidente della Regione Francesco Acquaroli; la sottosegretaria Lucia Albano, punto di riferimento delle Marche nel governo nazionale e i coordinatori provinciali e cittadini Nicola Baiocchi e Serena Boresta".

Quale sarà il prossimo passo?

"Mi dedicherò immediatamente a due obiettivi principali: il primo sarà quello di mettermi al servizio del partito, dei suoi dirigenti e militanti, contribuendo in modo sinergico al lavoro di squadra. Il secondo, di eguale importanza, si concentrerà sulla campagna elettorale in cui siamo coinvolti per supportare la candidatura a sindaco di Marco Lanzi. Per questa causa, impiegherò tutte le mie forze candidandomi al ruolo di consigliere comunale nella lista di Fratelli d’Italia".