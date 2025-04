La Pasqua urbinate sarà anche a Palazzo Ducale

Una primavera piena come… un uovo per la Galleria Nazionale delle Marche, che tra eventi pasquali, aperture straordinarie, mostre al via e cantieri alle fasi finali, si appresta a vivere un periodo davvero intenso. Domani si inizia con un evento dedicato ai più piccoli: torna l’appuntamento con “Una domenica al museo“, l’iniziativa per famiglie che porterà alla scoperta della maestosa biblioteca del Duca Federico, una raccolta di ben 900 volumi, con un percorso ad hoc tra maestose stanze, grandi libri e laboratorio di miniatura.

In calendario poi varie aperture nei ponti festivi che accoglieranno il flusso di visitatori che si preannuncia, come ogni primavera, particolarmente abbondante e concentrato: il giorno di Pasqua la Galleria sarà regolarmente aperta, così come il giorno di Pasquetta ed anche il 25 aprile, Festa della Liberazione, giorno in cui l’ingresso sarà anche gratuito.

Da domenica 27 aprile poi ritorna il Festival Musica da camera Urbino, la stagione concertistica con solisti di fama internazionale e con le prime parti soliste dei maggiori teatri europei. Giunto quest’anno alla sesta edizione, cinque sono gli appuntamenti in programma fino a giugno. Il concerto inaugurale, previsto alle ore 16,30 nella Sala del Trono, sarà dedicato al Settecento tedesco, con musiche di Carl Philipp Emanuel Bach e Georg Friedrich Haendel per flauto, violino e organo, coi maestri Cristina Flenghi, Cecilia Cartoceti e Luca Scandali. Date successive, il 4 maggio, 18 maggio, 1° giugno e 7 giugno.

Nel frattempo, fervono i preparativi per la grande mostra “Simone Cantarini (1612-1648). Un giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma“, che spera di bissare il successo dell’esposizione baroccesca del 2024. Curata da Luigi Gallo, Anna Maria Ambrosini Massari e Yuri Primarosa, aprirà i battenti il 22 maggio e chiuderà il 12 ottobre. 54 dipinti racconteranno un artista più noto all’estero che in Italia, e ingiustamente. "Guardando i capolavori giovanili presenti in mostra – spiegano i curatori – come la Sacra Famiglia con Santa Caterina da Siena, di Banca Intesa, la pala coi santi Barbara e Terenzio, protettore di Pesaro, eseguita per la sua parrocchia o l’Immacolata oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, sono già evidenti già i frutti di una ricca e variegata educazione. Non per niente la più importante fonte per Simone Cantarini, il bolognese Carlo Cesare Malvasia, afferma che quando giunse alla scuola di Guido Reni, attorno al 1635, era già un pittore fatto e formato, che si fingeva inesperto per poter carpire i segreti del grande maestro. Un tratto della sua particolare e controversa personalità".

Iniziano a trapelare anche i titoli di varie opere che giungeranno a Urbino: si potranno ammirare in mostra la Sacra Famiglia con libro e rosa di collezione privata pesarese; i sublimi ritratti di Eleonora Albani Tomasi di Intesa Sanpaolo o quello di Gentiluomo e gentildonna con rosario, della Cassa di Risparmio di Bologna, o ancora la potente copia del Sant’Andrea della Galleria di Palazzo Pitti e del Rinnegamento di Pietro di collezione privata pesarese. Insomma, un’altra mostra da non perdere.

