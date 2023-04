La Passio per rivivere le ultime ore di vita di Gesù

A Serravalle di Carda questa sera alle ore 21 ritorna la Passio, alla sua 41ª edizione. La Passio è una rievocazione storico-religiosa che ha luogo lungo le vie del paese. È un racconto che si tramanda di generazione in generazione. Praticamente un’intera comunità che si trasforma e rivive la passione e morte di Gesù attraverso gli ultimi momenti della sua vita.

Con il passare del tempo l’interesse di tutti per la Passio è cresciuto, così come la cura minuziosa ai dettagli, ai costumi, alle scenografie, agli effetti sonori. "Il piccolo paese di Serravalle- spiegano dalla Pro Loco- che ha all’incirca 300 abitanti, conta sulla collaborazione di tutta la comunità, che è fondamentale per la buona riuscita dell’evento". Le scenografie che vengono costruite in loco esalteranno di sicuro, come è successo nelle passate edizioni, l’abilità dei volenterosi e ingegnosi serravallesi che per il Palazzo di Pilato, ad esempio, stanno preparando una scena di oltre trenta metri lineari. Allo stesso modo, molti degli abiti dei figuranti sono stati cuciti a mano e curati minuziosamente con un attento studio sui modelli e i materiali dell’epoca. Un’altra prerogativa essenziale è quella riguardante la sonorizzazione e gli effetti di luce. Al primo calare della notte del Venerdì Santo, le vie del paese saranno animate da figuranti e antiche botteghe dei mestieri. Le luci si spegneranno, calerà il silenzio e dalla piazza del paese avrà inizio la rappresentazione che, con diverse tappe, mette in scena i momenti di maggiore forza della storia di Gesù: dalla sua Ultima cena con gli apostoli, in cui si rappresenta anche la lavanda dei piedi, alla preghiera nell’Orto degli Ulivi con la tentazione di Satana, l’apparizione dell’Angelo e il bacio di Giuda. Seguirà il processo di Caifa nel Sinedrio con le accuse dei testimoni e dei Sommi Sacerdoti. Dopo aver superato la scena dell’impiccagione di Giuda durante il cammino, l’itinerario proseguirà fino al palazzo di Ponzio Pilato, in cui avverrà il processo del governatore e la successiva flagellazione. A questo punto, per Gesù inizierà l’ascesa al Calvario. Infine, si giungerà al drammatico momento della Crocifissione.

Amedeo Pisciolini