La ’Passio’ rivive alle falde del Nerone. Costumi e tradizione

Anche quest’anno a Serravalle di Carda ritorna nella serata del ‘Venerdi Santo’ (18 aprile) la ‘Passio’, rievocazione storico-religiosa che ha luogo lungo le vie del paese. Uno spettacolo giunto alla 43^edizione e organizzata dalla Pro Loco di Serravalle di Carda e Monte Nerone che per l’occasione trasforma il piccolo borgo in un luogo antico dall’atmosfera magica.

Con il passare del tempo l’interesse di tutti per la Passio è cresciuto, così come la cura minuziosa ai dettagli, ai costumi, alle scenografie, agli effetti sonori. Il piccolo paese di Serravalle, che ha all’incirca 300 abitanti, conta sulla collaborazione di tutta la comunità, che è fondamentale per la buona riuscita dell’evento. Considerate che poi sono più di 100 le persone coinvolte la sera stessa nella recitazione dei ruoli principali e anche in quelli più semplici di figuranti, una partecipazione dunque non indifferente.

Le scenografie vengono realizzate in loco e questo esalta l’abilità di volenterosi e ingegnosi serravallesi. Allo stesso modo, molti degli abiti dei figuranti sono stati cuciti a mano con cura e minuzia. Anche l’allestimento delle scene di vita quotidiana viene interamente realizzato dalle menti creative dei volontari che si apprestano a mettere in scena la Passio. Un’altra prerogativa essenziale è quella riguardante la sonorizzazione e gli effetti di luce, realizzati con attrezzature professionali.

"E al primo calare della sera del Venerdì Santo - spiegano dalla Pro Loco - le vie del paese sono animate da figuranti e antiche botteghe dei mestieri: tra gli altri, i fabbri, il falegname, le lavandaie, lo scriba e il pubblicano".

Nella foto: l’ultima cena (foto di Rodolfo Rosaverde)Amedeo Pisciolini