la passione del teatro

Torna Urbino teatro urbano, l’iniziativa del Centro teatrale universitario Cesare Questa che porta gli spettacoli in città, dall’1 al 7 luglio. Piazze, angoli e vicoli del centro storico diventeranno un palcoscenico d’eccezione con compagnie teatrali provenienti da tutta Italia e non solo. Ogni anno la rassegna richiama gli amanti del teatro per una settimana di grande qualità e creatività, tra rappresentazioni e le mastercalss di ‘Fai il tuo teatro’. Il primo spettacolo sarà in piazza Duca Federico alle 21 di lunedì 1 luglio con ‘Strighe Maledette’ di Stivalaccio Teatro in anteprima nazionale a Urbino.

fra. pier.