La passione per il calcio, i ’rimproveri’ della madre

Appassionato di calcio, che ha praticato anche a livello agonistico, e tifoso del Milan, il futuro vescovo di Fano ieri ha voluto salutare gli abitanti della diocesi, con un messaggio che è stato letto dal vicario generale don Marco Presciutti. Un saluto che lo dipinge già come un pastore serio ma autoironico, competente e discreto, umile e rispettoso dei ruoli e della forma ma soprattutto attento alle persone: fedeli presbiteri e politici con cui vuole fare squadra. "Vi saluto togliendomi i sandali come segno di rispetto, attenzione e delicatezza verso i territori della diocesi e le comunità che li abitano. Pur venendo dalla stessa regione non li conosco granché, se non dai tabellini e dalle classifiche che la domenica sera annotavo durante la trasmissione ‘Le Marche nel pallone’, negli anni d’oro". Alcuni preti della diocesi, invece, li conobbe nel 2008, quando venne a Fano per una conferenza: "Ricordo che arrivai in ritardo e non credo che quel mio contributo sia passato alla storia come la lezione più brillante di teologia".

Per Andreozzi "la vita è bella perché è capace di sorprendere. Nel mio caso si diverte a mettermi lì dove ha già prestato servizio il vostro vescovo Armando: a San Pio X in Porto Sant’Elpidio prima, poi a Fano Fossombrone Cagli Pergola. ‘Ubi Trasarti, ibi Andreozzi’. A lui il mio grazie per l’assiduo lavoro". Nel suo saluto non ha dimenticato nessuno, neppure l’arcivescovo Giovanni Tonucci: "Anche da lui avrò molto da apprendere". Ma a colpire di più è stato questo ricordo: "Appena venuto a sapere della nomina ho ripensato subito a uno dei rimproveri che mia madre mi faceva spesso da ragazzo, prima che entrassi in seminario. Al termine di qualche litigio, avendo a che trattare con la mia scontrosità adolescenziale e col mio carattere allora piuttosto chiuso, esclamava: ‘poveretta quella che ti si piglia!’. Non vorrei che, per analogia, da lassù abbia a pensare ancora la stessa cosa vedendomi chiamato a quella sposa che adesso è per me la diocesi".

ti.pe.