"La Pedemontana non va riprogettata"

La Pedemontana tiene banco, grazie all’incontro promosso dal Pd provinciale. I lavori sono stati aperti dalla segretaria provinciale, Rosetta Fulvi e dall’incontro è emersa una "unità d’intenti ed una nuova determinazione nel ribadire con assoluta priorità che il tratto Sassoferrato Serra Frontone Cagli dovrà essere finanziato". Per avallare questa nuova strategia comune dei sindaci e politici del territorio i tre consiglieri regionali presenti, Andrea Biancani, Micaela Vitri e il capogruppo Pd Maurizio Mangialardi, hanno dato la loro disponibilità a contattare e coinvolgere la Provincia, che da sempre è impegnata nella gestione delle infrastrutture del territorio e chiedere tutti uniti un immediato incontro al presidente della Regione Acquaroli per sollecitare l’inserimento del tratto originale del progetto fino a Cagli.

La Provincia già nel 2014 aveva redatto il progetto con l’ingegner Alberto Paccapelo e con piccoli aggiustamenti sarebbe possibile rendere subito finanziabile e cantierabile con priorità la Pedemontana. Per raggiungere il proposito, sarà coinvolta anche l’Unione Montana dell’Esino Frasassi e l’intero territorio dello Snai (Strategia Nazionale Aree Interne) che è il territorio da Fabriano, Arcevia, fino ai comuni della provincia di Pesaro e Urbino. "Deviare il tracciato da Serra a Fossombrone non sarà più una Pedemontana ma una Pedecollinare", è stato il commento tra i presenti.

Molto dettagliato con dati e notizie l’intervento di Biancani. "Se si darà la priorità all’Intervalliva si creerà un ulteriore colpo di arretratezza al vero territorio montano della nostra provincia. Ripartire dal progetto originale della Provincia non è solo un risparmio di risorse di oltre cinque milioni di euro ed evitando una nuova progettazione, ma non verrà rispettato nemmeno il vero ed unico tracciato pedemontano. Abbiamo chiesto più volte alla Regione, Anas e Stato di non cambiare quel tracciato perché sappiamo che per fare progetti ci vogliono anni".

Mario Carnali