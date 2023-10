"La Pedemontana non va snaturata. Concludiamola e senza sprechi"

"Il territorio ha bisogno di risposte certe sull’intero tracciato della Pedemontana Sassoferrato-Frontone-Cagli, non le ancora e solite ambigue promesse". E’ questo il commento di Enrico Cencetti, assessore del comune di Frontone che interviene sulla ipotesi di congelare il tratto da Serra Frontone fino alle due rotatorie di Cagli dopo l’annuncio di realizzare tra queste una bretella, senza alcun accenno al finanziamento al progetto originale già elaborato fin dal 2014 per la Provincia di Pesaro-Urbino dall’ingegner Paccapelo. "Sono passati mesi dall’incontro di Cagli promosso dal Pd di Frontone in collaborazione con il Pd zona Catria Nerone ed il partito provinciale in cui, alla presenza dei sindaci di Sassoferrato Cagli Frontone e Serra Sant’Abbondio interessati dal possibile “taglio“, sono intervenuti anche i consiglieri regionali Vitri e Biancani, i sindaci di Fabriano, Apecchio, Cantiano, Piobbico, Acqualagna ed il presidente dell’Unione Montana Esino-Frasassi. Il territorio vuole fortemente quest’opera, così, come da progetto originale presentato nel 2014".

Ma la partecipazione all’iniziativa "non ha smosso più di tanto chi doveva dare risposte al territorio Non abbiamo mai nascosto le nostre preoccupazioni, ma da parte dei nuovi amministratori regionali, abbiamo sempre avuto risposte ambigue e fuorvianti. Ora sembra che l’assessore alle infrastrutture Baldelli, abbia annunciato i lavori di collegamento dalla rotonda di Cagli est alla rotonda di Acquaviva, entrambe realizzate in passato sul progetto della Pedemontana ed il reinserimento dello stesso nel nuovo master-plan infrastrutture regionale in aggiornamento in questi giorni. Benissimo, siamo contenti del cambio di rotta dell’assessore, ma tutto questo deve avvenire all’interno del progetto originale della Sassoferrato-Cagli del quale noi continuiamo a chiedere il finanziamento totale. Non siamo contrari e neanche vogliamo ostacolare altri progetti, ben vengano, il miglioramento della mobilità e dei servizi sono nostre priorità, possiamo e dobbiamo lavorare insieme per questo, ma non possono e non devono essere alternativi ad un progetto condiviso da territori e istituzioni come invece si evince dall’attuale master-plan dove è magicamente scomparso il tratto della pedemontana in questione a beneficio di una Sassoferrato-Pergola-Fossombrone. Snaturare un progetto che attraversa il vero territorio pedemontano della Regione da Ascoli a San Marino, sarebbe un colossale errore, farebbe perdere ulteriore tempo e risorse".

Mario Carnali