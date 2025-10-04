La penna di Mengaroni entra nella storia . Schiacciata dalla Medusa, ma ancora ’vive’

Una stilografica d’oro, marca Waterman. Ha più di cent’anni eppure scrive ancora. Solo una piega sul fianco ne intacca la lucentezza, segnando il trascorrere del tempo. Quasi una ferita, testimone di una delle più sgomentevoli tragedie del mondo dell’arte novecentesca, la morte del ceramista Ferruccio Mengaroni.

Monza, 13 maggio 1925. Alla Villa Reale fervono i preparativi per l’inaugurazione della seconda Biennale delle Arti Decorative, dove espongono i maggiori artisti italiani e internazionali. Davanti allo scalone esterno alcuni uomini si adoperano intorno al carro sul quale poggia una enorme cassa rotonda di legno: esitano, non sanno bene come muoversi, si vede che non sono del mestiere. Anche i facchini di Gondrand, la ditta di trasporti, sembrano spaesati di fronte a quel ‘catafalco’ di 5 metri di diametro: del resto, per non affidare a mani estranee il suo capolavoro, Ferruccio Mengaroni si è portato quattro operai da Pesaro. Qualcuno sistema alla bell’e meglio un ponticello di assi tra il carro e la scala, finalmente la cassa comincia a salire, in silenzio il Maestro la accompagna con le braccia possenti.

D’un tratto il cassone sbanda su un fianco, gli operai lasciano la presa e quel quantanovenne robusto resta solo a frenarne la caduta: più di 12 quintali di peso lo schiacciano contro la balaustra. "Lasciatemi stare", chiede in un soffio agli uomini accorsi per liberarlo, il volto contratto nello spasimo, "Lasciatemi stare". A nulla valgono gli sforzi dei soccorritori: "Trasportato al vicino ospedale, l’artista vi giunse cadavere", scrivono i giornali all’indomani della tragedia.

Si concludeva così la vicenda terrena di Ferruccio Mengaroni, cristallizzata nello sguardo atroce di Medusa, la Gorgone nelle cui fattezze, come già Caravaggio tre secoli prima, "il principe dei maiolicari" italiani aveva osato ritrarsi.

Se molti - tra loro lo scrittore Fabio Tombari - ricordano il "ciondolame di amuleti e talismani" messo in mostra sul panciotto da Mengaroni, notoriamente superstizioso, meno conosciuto eppure assai più significativo è un altro oggetto che il ceramista portava nel taschino in quel pomeriggio di maggio di cento anni fa, e che, fuori da ogni metafora, reca impresso il segno di Medusa: la stilografica, oggi custodita dal nipote, sulla quale è ben visibile l’ammaccatura con ogni probabilità prodotta dalla cassa sfuggita al controllo.

"È una Waterman d’oro a 24 carati con pennino retrattile, dal meccanismo ancora in perfetto stato", spiega l’avvocato Ferruccio Mengaroni, che del nonno porta lo stesso nome ed è figlio di Fidia, terzogenito dell’artista, militante nella Resistenza e giornalista sportivo di vaglia.

"La penna che il nonno aveva con sé quando morì mi fu consegnata da zia Saffo, la sorella maggiore di mio padre [primogenita di Ferruccio sr. e Rosa Sanchioni, nata nel 1899; a Fidia, nato nel 1902, seguirono nel 1905 Aurora, e nel 1906 Spiridowna, ndr]". Nato a Roma, dove Fidia si trasferì dopo la morte del padre, Ferruccio Mengaroni jr. conserva forte il legame con Pesaro. "Qui ho trascorso le mie estati fino all’adolescenza – aggiunge - e tra i miei ricordi più cari c’è il motorino che nell’agosto del 1964 mi regalò Filippo Benelli, grande amico di mio babbo".

"Un bel morir tutta la vita onora". Fu proprio Fidia, in un articolo pubblicato nel 1932 su "Il Popolo di Roma", a ricordare il verso di Francesco Petrarca apposto dal padre su un’opera alla vigilia della partenza per Monza: quasi una profezia.