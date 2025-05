"La pensione? 980 euro al mese"

Siamo in una regione dove l’indice della povertà è vertiginosamente aumentato e la nostra provincia ad inizio 2025 ha dovuto registrare purtroppo anche la crisi di diverse aziende che fino allora rappresentavano un baluardo occupazionale.

Il picco di inflazione corre intorno al 17%, dove il calo del potere d’acquisto ci consegna una provincia sempre più in difficoltà. Le prospettive sono purtroppo incerte: c’è un aumento di persone che vivono in famiglie con bassa intensità di lavoro, dove regna la precarietà.

E’ necessario dunque ripartire da un’occupazione stabile, per dare futuro ai giovani, ma anche per i pensionati, che percepiscono in media 980 euro lordi al mese. Chiediamo risposte alla politica.