La Pergolese impatta con l’Appignanese

APPIGNANESE: Amico, Rapaccini, Fermani (22’ st Raffaelli), Ghannaoui, Argalia (1’ st Zitti), Brandi, Tarquini, Gagliardini (37’ pt Carboni), Raponi (38’ st Daniele), Voinea, Jayed (22’ st Morresi). All. Canesin

PERGOLESE: Sabbatini, Anastasi (8’ st Bartolucci), Luciani, Fontana, Rebiscini, Lattanzi Elia, Carbonari (16’ st Giudici), Gaia, Ghetti (21’ st Lombardi), Lattanzi Francesco, Bucefalo. All. Guiducci

Arbitro: Giorgini di Jesi

Reti: 30’ pt Rebiscini, 15’ st Voinea su rigore.

Finisce in parità. Pergolese che recrimina con il direttore di gara e che ai punti per le occasioni create avrebbe meritato qualcosa in più. Pergolese passa in vantaggio al 30’: schema da palla inattiva con Carbonari che libera Bucefalo che sorprende la disattenta retroguardia locale e dalla linea di fondo mette dentro per Rebiscini che insacca l’1 a 0. Nella ripresa, al 15, pareggio su calcio di rigore concesso per fallo di mani di Elia Lattanzi, dal dischetto Voinea batte Sabbatini.