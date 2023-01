La Pergolese riparte con Gaia: sfida aperta alla Real Metauro

La Prima categoria, cosi come gli altri campionati dei dilettanti, ritorna in campo (ore 14,30) in questo fine settimana. Sette gare su otto anticipano sabato. Il punto. Al comando del girone A dopo 13 giornate c’è la Nuova Real Metauro, che deve recuperare la partita dell’ 11ª giornata con l’Osteria Nuova non disputata per il maltempo. Il recupero è stato programmato per mercoledì 11 gennaio alle ore 14,30. Al secondo posto la Falco Acqualagna (a meno 3), in terza piazza (a meno 4) il duo Vismara-Atletico Tavullia, via via le altre con sette squadre divise nell’arco di 6 punti. In fondo alla classifica la Mercatellese (4 punti nelle ultime 2 gare) e la Laurentina.

Il programma della prossima giornata.

Nuova Real Metauro-Unione Calcio Pergolese. La Pergolese si è rinforzata con il centrocampista Gaia 2002 ex Fossombrone. "Una partita importantissima – commenta il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – la Pergolese è un’ottima squadra, cosi come l’allenatore, noi saremo al completo, vogliamo riscattarci".

Athletico Tavullia-Lunano. Entrambe hanno chiuso l’anno con una bella vittoria. Divise da un solo punto sono in piena zona playoff e guardano in alto. Il Lunano ha incamerato 13 punti nelle ultime 5 partite.

Maior-Tavernelle. Si affrontano due squadre desiderose di punti per lasciare la zona playout. Il Tavernelle in graduatoria ha 4 punti in più degli avversari. Mercatellese-Vismara. Gli ospiti hanno nel carniere ben 16 punti in più rispetto ai locali ma oggi saranno di dover affrontare una Mercatellese vogliosa di risultati.

Pesaro Calcio-Falco Acqualagna. L’altro ieri la Falco Acqualagna ha tesserato un nuovo portiere, si tratta di Marco Pirani, classe ’86 che prende il posto di Marco Giustozzi, svincolatosi nel mercato di dicembre e si contenderà con Gori una maglia da titolare.

Real Altofoglia-Osteria Nuova. Ospiti a ridosso della zona playoff e padroni di casa al caldo del centro classifica. Tutte e due le squadre annoverano calciatori si spessore.

Santa Veneranda-Laurentina. Debutta sulla panchina del Santa Veneranda mister Alberto Bellagamba. Nelle ultime 7 partite la squadra del Santa Veneranda ha raccolto solo 4 punti.

Domenica si gioca Audax Calcio Piobbico-Avis Montecalvo con i locali desiderosi di iniziare l’anno nuovo con un successo, anche perché nell’ultima giornata dell’anno passato avevano rimediato una brutta sconfitta sul terreno dell’Osteria Nuova (foto Luca Nesi classe ’99), il Montecalvo dal canto suo è reduce dalla vittoria con la capolista. L’Audax Piobbico dopo 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 1 pareggio) ha incamerato due sconfitte di seguito. Match da tripla.

I bomber. 9 reti: Luca Montanari (Pergolese); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, ora trasferitosi all’Atletico Gallo), Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia) e Alessio Brugnettini (Real Altofoglia). 5 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Alain Intili (Santa Veneranda), Nicola Tanfani (Athletico Tavullia), Mattia Menconi (Maior), Gioele Ghetti (Laurentina), Mattia Pagnini (Vismara), Nicola Mancini (Lunano) ed Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro). 4 reti: Guido Talevi (Tavernelle), Pietro Lobati (A.Montecalvo), Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Loris Cosini (Real Altofoglia), Seck (Lunano), Thomas Saltarelli (Osteria Nuova) e Gianluca Valenti (Audax Piobbico).

Amedeo Pisciolini