La Pergolese si gode il derby. Gabicce Gradara come un treno

PESARO

Sei vittorie e due pareggi hanno caratterizzato la tredicesima giornata del campionato di Promozione. Tra le vincenti la Jesina che è la nuova capolista, con un punto in più di Fermignanese e il Vismara. Al terzo posto (a meno 3 dalla vetta) il sorprendente Tavullia Valfoglia. Al quarto (a – 6) il Marina e il Gabicce Gradara. Striscia positiva quella del Vismara, anche se sabato dopo 3 vittorie consecutive si è dovuta accontentare di un pareggio. Il Gabicce Gradara ha dato continuità al successo sulla Jesina riuscendo a violare il campo del Moie in rimonta. Un momento felice per la squadra di Capobianco: 12 punti nelle ultime cinque partite (quattro vittorie e una sconfitta). È ritornata al successo (dopo 2 sconfitte consecutive) anche la Biagio Nazzaro. La vittoria è arrivata con il cambio dell’allenatore, a farne le spese il Villa San Martino. Il commento a fine partita nel dopo Moie è stato del diesse del Gabicce Gradara Gabriele Magi: "Siamo stati bravi nel primo tempo a tenere la partita in equilibrio, dopo la rete dello svantaggio sulla quale non siamo esenti da responsabilità abbiamo pareggiato con Cuomo su un rigore netto; nella ripresa ci abbiamo creduto fino alla fine così come contro la Jesina a dimostrazione che la squadra quando è libera di mente riesce a dimostrare appieno il proprio valore. È un successo importante, che rafforza la nostra classifica e ci dà entusiasmo per le prossime due partite prima della sosta".

Il derby tra Sant’Orso e Pergolese ha visto vincitori di misura, gli ospiti di mister Guiducci. "Sabato finalmente è arrivata la vittoria che cercavamo – dice il presidente della Pergolese Enrico Rossi – per il morale e per la classifica. Sicuramente non è stata una delle migliori partite a livello di gioco, ma va a compensare in parte i punti persi nelle partite precedenti dove meritavamo di più. Serviva vincere e l’abbiamo fatto: la squadra che ci ha creduto fino alla fine. Altre note positive sono stati i gol degli attaccanti Montagnoli e Ghetti, che finalmente si sono sbloccati e di Lattanzi Francesco, un 2007 di belle speranze cresciuto nel settore giovanile". Pari e patta nell’altro derby tra Fermignanese- Lunano.

Mercato. L’attaccante Lorenzo Donati (classe 2000) che una decina di giorni fa aveva interrotto il rapporto con il Lunano Calcio, rescindendo il contratto, ha firmato ieri per il Sant’Orso, squadra dove aveva militato nella scorsa stagione. Dal Sant’Orso è invece passato al Tavernelle Francesco Riberti. Ieri si sono divise le strade tra l’Appignanese e due giocatori: il centrocampista Lorenzo Rapagnani e l’attaccante Mattia Ribichini.

I bomber. La classifica marcatori vede al primo posto con 8 reti: Giovanni Cordella (Jesina), seguono con 7 reti: Alessandro Torsani (Gabicce Gradara) e Mattia Gaudenzi (Vismara). 6 reti: Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia), Riccardo Pierandrei (Marina). 5 reti: Fabio Cuomo (Gabicce Gradara), Francesco Tatò (Villa San Martino), Filippo Pagliardini (Lunano), Gabriele Tittarelli (Jesina), Manuel Muratori (S.Orso), Ivan Cirulli (Tavullia Valfoglia).

Amedeo Pisciolini