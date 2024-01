La Pergolese va in missione a Chiaravalle. Big match Avis Montecalvo-Nuova Real Metauro

Oggi in Promozione si giocano le restanti due partite valevoli per la quarta giornata del girone di ritorno.

Biagio Nazzaro- Unione Calcio Pergolese. Locali in forma e caricati dopo la bella vittoria di sette giorni fa a Castelferretti, ma anche la Pergolese di mister Guiducci è reduce da un buon punto contro il Mondolfo Marotta. Gara da tripla. Si gioca alle ore 15 al Comunale di Chiaravalle. Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Fabriano Cerreto-Osimo Stazione. Si gioca, ore 15, allo Stadio comunale ‘M.Aghetoni" di Fabriano. Arbitra Francesco Uncini di Jesi.

In Prima Categoria si gioca il super match Avis Montecalvo- Nuova Real Metauro, ovvero la prima contro la seconda della classe, divise da un punto. Abbiamo sentito alla vigilia i due allenatori. Francesco Scotti (Avis Montecalvo). "Inutile nasconderlo ma andremo ad incontrare sicuramente la squadra che sulla carta e per quello che sta dimostrando fin dall’inizio del campionato sia a livello di risultati che di mentalità e non è un caso che in 16 partite non ha mai perso, è diventata quella da battere. Noi è vero che arriviamo alla vigilia di questa partita non in un buon momento al livello di risultati ma con la consapevolezza di avere tutti i mezzi e la mentalità giusta di ritornare presto a fare risultato e riprendere il cammino verso l’obiettivo che ci siamo prefissati. Sono convinto che si incontreranno due squadre di ottimo livello e che verrà fuori una partita importante sia dal punto di vista tattico che tecnico". Giovanni Cipolla (Nuova Real Metauro): "Sarà una partita che aldilà come finirà, non deciderà nulla, perché ci sono ancora tantissime partite da giocare". Sugli spalti del Comunale di Borgo Massano (ore15) ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Arbitra Leonardo Caporaletti di Macerata. L’altra gara odierna é Vadese- Santa Veneranda. Arbitra Marco Di Rago di Macerata.

