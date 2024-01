La perizia scagiona il defibrillatore. Ma è mistero sulle batterie staccate

"Il defibrillatore di via Gabrielli era perfettamente funzionante e con le batterie cariche". E’ questo l’esito dell’istruttoria tecnica che il Comune di Fano aveva affidato all’indomani del caso avvenuto in via Gabrielli, dove un anziano, la settimana scorsa, era stato colto da malore e il defibrillatore più vicino, quello all’esterno della farmacia Pierini, per motivi che ancora non sono stati chiariti non era stato fatto funzionare, forse per un uso improprio del dispositivo. L’anziano era stato quindi rianimato grazie ad alcuni sanitari e al successivo intervento del 118.

"Appena saputo l’accaduto – spiegano l’assessora Sara Cucchiarini e la comandante della Polizia locale Annarita Montagna – abbiamo avviato un’istruttoria per la verifica dei dati su questo dispositivo, che è stato donato al Comune da un soggetto terzo. Lo scarico del software ci ha permesso di verificare la perfetta regolarità del dispositivo, così come regolare era stata la manutenzione". Il motivo per il quale questo defibrillatore non sia stato utile nei momenti concitati del malore accusato dall’anziano, è qualcosa che si può solo ipotizzare, ma l’assessora e la comandante si guardano bene dal farlo. Fanno però rilevare che nel momento in cui gli agenti sono andati a recuperare il dispositivo per verificarne l’operatività, lo stesso aveva le batterie staccate. Ed è quindi possibile che, nel tentativo di attivare il dispositivo, magari nell’agitazione del momento, qualcosa non sia andato come doveva. Ma sono supposizioni.

"Comunque siano andate le cose – sottolineano Cucchiarini e Montagna – a noi premeva sottolineare che la nostra attenzione è altissima verso questi dispositivi, sia a livello di gestione che di manutenzione. Teniamo molto alla prevenzione, e assieme al dottor Alberto Caverni di FanoCuore abbiamo da sempre creduto nella bontà di questo progetto. Se ci fosse stata una qualunque anomalia, la memoria interna l’avrebbe registrata".

Il Comune di Fano ha una quindicina di dispositivi sparsi in luoghi pubblici (6 in postazione pubblica e 4 negli edifici come la caserma, il teatro, la Memo... più altri 5 al comando della Polizia locale). Ma se si considerano tutti i dispositivi presenti sul territorio, compresi anche quelli di altri soggetti privati, si parla di un centinaio di defibrillatori. Insomma, gli strumenti non mancano, e sarebbe utile che sempre più persone imparassero ad usarli: "La nostra opera di divulgazione è costante – dice Montagna –. Siamo sempre presenti negli stand per informare i cittadini, abbiamo organizzato corsi per tutti i dipendenti comunali, perché crediamo davvero nell’efficacia di questi strumenti e ce ne prendiamo cura".