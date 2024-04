"La Perricci non può condannare una persona prima del processo"

L’avvocato Marco Defendini che tutela il professore del ’Benelli’ rinviato a giudizio per palpeggiamenti nei confronti di alcune studentesse ci scrive: "In nome e per conto del mio assistito L.S. si deve evidenziare che insegna da oltre quindici anni. Nel 2021 ha effettuato oltre mille ore di insegnamento in diverse classi del Benelli senza aver avuto alcun problema e in quella specifica classe (frequentata dalle ragazze ndr) ha effettuato solo poche ore di supplenza in tre giornate. Oltre alle dichiarazioni delle ragazze non sono state raccolte testimonianze di altri studenti presenti in classe quel 22 dicembre 2021 e ad ogni modo spetterà all’autorità giudiziaria pronunciarsi. Per questi motivi è stata presa la decisione di affrontare un processo per provare l’insussistenza delle accuse. A suo tempo non sono stati presi provvedimenti disciplinari semplicemente perché la direzione dell’istituto non li ha ritenuti necessari. Il fatto che il mio assistito insegni ancora e in particolare in quell’istituto dimostra la piena fiducia nella sua professionalità. Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere valutate e adottate solamente nel momento in cui ci sarà un provvedimento giudiziale definitivo di condanna. Ma che il difensore della parte civile intervistata (avvocato Pia Perricci ndr) sia anche una candidata alla carica di sindaco di Pesaro dovrebbe esser la prima a garantire il rispetto dell’art. 27 della Costituzione. In altri termini, non dovrebbe scambiare un semplice rinvio a giudizio con una condanna definitiva e attendere l’esito dell’iter giudiziario per non compromettere l’attività professionale di un cittadino e metterlo alla gogna ancor prima che sia dimostrata la sua responsabilità nel processo".