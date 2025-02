La persecuzione degli omosessuali nel Materano

Oggi alle 17, allo Spazio Bianco, in via Zongo 45, a Pesaro, inaugura la mostra ‘Adelmo e gli altri’, un progetto realizzato dall’Associazione A.ge.d.o Torino (Associazione genitori di persone LGBTIQ+), presentato da A.ge.d.o. Marche, con il patrocinio del Comune con Arcigay Agorà e Anpi provinciale, a cura di Cristoforo Magistro. ‘Adelmo e gli altri’ è un’esposizione nazionale che approda per la prima volta nelle Marche per sensibilizzare e mantenere viva la memoria dei confinati ed emarginati omosessuali nel territorio del materano e non solo.

Si tratta di una mostra fotodocumentaria composta da 34 pannelli (50X70 cm) su forex; il primo ha un ruolo introduttivo mentre i successivi documentano i fatti storici e le immagini dei protagonisti a cui il progetto è dedicato; il pannello conclusivo contiene la presentazione dell’Associazione A.ge.d.o. La mostra è intitolata ad Adelmo, la più giovane vittima del confino per discriminazione sessuale (aveva 18 anni). La mostra sarà visitabile fino al 27 febbraio con orario 17-19, ingresso gratuito.