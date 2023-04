La perseguita, poi ci fa pace ma lo arrestano

Aveva il divieto di avvicinare la compagna, ma tra i due era di nuovo scoppiato l’amore, tanto che lei aveva anche rimesso la querela ed erano tornati insieme come se nulla fosse. Pensava che bastasse quello a fermare la macchina della giustizia, ma non sapeva che per il reato di maltrattamenti in famiglia si va comunque avanti d’ufficio. Così a spezzare l’incantesimo della coppia ci hanno pensato venerdì scorso le forze dell’ordine. I due, entrambi di Urbino, stavano camminando vicino alla stazione del treno di Pesaro, diretti all’ospedale per una visita per lui, quando sono stati fermati per un controllo e da quello è saltato fuori che l’uomo, un 50enne, disoccupato, era stato colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla compagna.

Misura violata, quindi, e, di conseguenza, sono scattate le manette. Ieri mattina, il 50enne, difeso dall’avvocato Marusca Rossetti di Ancona, è finito davanti al gip Giacomo Gasparini, il quale ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso subito in libertà. Per la violazione del divieto di avvicinamento la pena prevista è inferiore a quella richiesta dalla legge per poter chiedere la custodia cautelare in carcere.