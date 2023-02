La Pesaro sportiva ricorda ’Tom’ speaker vissino

La voce di Tom. La senti ancora in via Vincenzo Rossi. Da fin sotto il cavalcavia. E’ la voce che soffia verso il Benelli. La voce della Vis. Della Vis amica. Cara amica d’ogni pesarese che cammina, modesto e senza troppe aspettative, per lo stadio più consunto e amato. Quella voce s’è spenta ma rivive e compie un miracolo: di scandire il ricordo d’una squadra. E dei suoi biancorossi. Questa l’eredità più grande lasciata da Umberto Tomassini, storico speaker della tribuna. Ormai nel dimenticatoio tra professionismi e formazioni che cambiano dieci volte all’anno, il suono cupo e familiare di ’Tom’ non viene dimenticato dai pesaresi e dagli sportivi che amano il Benelli e le sue atmosfere retrò, a tratti horror, ma zeppe di nostalgie, quella parola su cui campa il calcio pesarese. Lunedì ricorre l’anniversario della sua scomparsa ma chi gli ha voluto (e gli vuole) bene non vuole dimenticarlo.

Il telefono del cronista squilla puntuale come una formazione della Vis letta prima del fischio iniziale. E’ sua moglie. "Lui è qui, vivo, insieme a me", dice. Con garbo. Delicatezza. E sommessa solennità. Ma a tenerne viva la memoria sono anche molti compagni di tribuna che come lui salivano quelle scale solo e soltanto per passione. Come quando, ricorda sua moglie, "gli piaceva sedere al molo del porto, contemplare il tramonto. Uno dei suoi riti. Oggi, quando ci torno, mi sembra di rivederlo lì". Come quando al Benelli sali le scale della tribuna. E ti sembra di vederlo al suo posto. Il vento del molo. La voce di Tom.

Giorgio Guidelli