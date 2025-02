La pesca della tratta ha futuro: che buoni i "burger" dell’Adriatico

"Tutto ebbe inizio nel 1920, quando mio nonno Giovanni, su una lancia a vela, viveva la giornata in mare per permettersi di mangiare e mantenere la propria famiglia". Camilla Gaudenzi è l’ultima generazione della storica famiglia di pescatori fanesi che a Fosso Sejiore gettava le reti per procurarsi il pescato della prima costa, salvo poi prendere il largo per le specie più lontane. La pesca si è evoluta mentre le tradizioni continuano ad essere ben salde tramandate da padre in figlio. Oggi siamo arrivate alla quarta generazione e la Gaudenzi Antonio srl si è sviluppata con una flotta che conta otto imbarcazioni da pesca e grazie all’apporto dei figli si sta ampliando anche sul campo della trasformazione.

"La filiera diretta e controllata – spiega Camilla – ci permette di seguire il prodotto dal momento in cui viene pescato fino alla vendita. Filiera diretta che, attraverso tutto il nostro staff, sia quello di terra che quello di mare lavora, nel più grande rispetto del mare e dell’ecosistema marino e di tutte le risorse che ci offre. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il pescato del Mar Adriatico, rendendolo di facile consumo per tutti così da far riscoprire la ricchezza e i sapori autentici del nostro territorio. I prodotti di punta sono il tonno rosso e pesce spada che ricevono una lavorazione tecnica molto particolare che ci permette di avere dei prodotti di altissima qualità. Inoltre stiamo sviluppando una nuova gamma di prodotti realizzati solo con pesci del Mar Adriatico". Gustosissime novità: il burger di gallinella di mare al naturale, oppure con patate e friarelli, o ancora con i pomodori secchi. Ma c’è anche il burgerdi merluzzi panati, così come vengono panate le polpettine di gallinella, condite con prezzemolo, oppure di molo. La "delizia del pescatore" invece è un sugo rosso di gallinella, ma ci sono anche buone lasagne al sugo rosso di granchio blu, con la variante in bianco con asparagi. Tutto lavorato nel laboratorio e servito nel punto "Tartan" di Fano, in Lungomare mediterraneo, con il profumo del porto di fronte.

Davide Eusebi