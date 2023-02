La Pescheria si trasforma in teatro immersivo

Dopo otto mesi di lavori il Centro Arti visive Pescheria riapre al pubblico, rinnovato nell’impiantistica, nella dotazione tecnologica e sede di un teatro immersivo. Proprio così. Oltre alla Sonosfera, Pesaro, capitale della cultura 2024 da ieri potrà contare su un proprio, mini “ Atelier des lumieres“ ricavato all’interno della seicentesca chiesa del Suffragio. Un assaggio della novità è stato presentato ieri come debutto ufficiale della strategia di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. "Oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 la Pescheria, rinnovata, sarà aperta al pubblico – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini, al fianco dell’assessore Riccardo Pozzi e del sindaco Matteo Ricci –. Sarà la primissima occasione per i pesaresi di vedere il nuovo strategico assetto della Pescheria, tra i contenitori privilegiati della programmazione di Pesaro 2024". I primi grandi eventi che saranno ospitati al suo interno li ha annunicati il sindaco Ricci. "Saranno due manifestazioni fuori dal circuito dell’arte contemporanea: la prima sarà la grande mostra dedicata alla storia del basket italiano e pesarese; la seconda sarà l’antologica dedicata a Lucio Dalla". Come è cambiato lo spazio espositivo in Pescheria? Partiamo dagli effetti speciali: il teatro immersivo, appunto. La presenza di quattro videoproiettori di alta...