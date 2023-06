La Piantata è in festa: pranzo sociale per tutti e poi danza e barzellette

Si svolgerà domani la 29ª edizione della Festa della Piantata. Nei campetti polivalenti all’ingresso del quartiere dall’ora di pranzo fino a tarda serata sono diverse le attività in programma. Spiega Ferrante Bernardini: "Inizieremo alle 13 col pranzo sociale aperto a tutti, pensato per far socializzare sia noi del quartiere che allietare chi verrà da fuori. Il tutto sotto dei gazebo, al riparo dal sole. Nel pomeriggio poi ci sarà un saggio di danza delle ragazze della scuola Chorus. Dalle 18 fino a tarda sera, intrattenimento dell’orchestra di Massimo Gentilini, che si interromperà durante la cena per lasciare spazio alle risate garantite dal barzellettiere Bicio. Parallelamente a tutto ciò i più piccoli potranno divertirsi coi gonfiabili". La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, eccetto pranzo e cena, garantiti a prezzi modici dalla cooperativa Francesca, che ha sede nel quartiere.