La Piantata va a segno. Marco Marcheggiani vince il torneo “Risi“

La Piantata è la miglior contrada del 2025 e Marco Marcheggiani è l’arciere urbinate dell’anno. Sono questi i risultati emersi dalle sfide organizzate dalla Compagnia Feltria arcieri di Urbino durante la Festa del duca. Ad aprire la tre giorni è stato il Torneo della Cortegiania, palio tra le 10 contrade della città: a confrontarsi in finale per il trofeo sono state Valbona (Claudio Fraternale, Michele Torelli e Michela Boinaga) e La Piantata (Daniele Del Bianco, Graziano Toccaceli ed Emanuela Druda). Per soli due punti, l’hanno spuntata gli arcieri verdeviola.

Martedì è stata la volta del Palio del duca, torneo aperto anche ad arcieri di altre compagnie, con successi di Michela Boinaga, Fabrizio Rosaspina e Nicolas Malvestiti nelle tre categorie, mentre Filippo Bedini e Leonardo Lori hanno vinto la gara a coppie.

Infine, mercoledì c’è stato il torneo individuale “Marco Risi“: in una finale mai così partecipata (nove arcieri qualificati) ha vinto Marcheggiani, colpendo una mela. Da segnalare, a precedere la festa, la gara valida per il torneo nazionale Fitast organizzata in città, con quattro podi urbinati: Claudio Fraternale oro nell’arco storico, Nicola Petricca argento nell’arco tradizionale e il secondo e il terzo posto delle squadre di arco tradizionale e di arco storico.