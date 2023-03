La piastrina del soldato restituita dopo 68 anni

Dopo 68 anni è stata restituita al figlio Moreno la piastrina militare del pergolese Alessandro Pignatelli, matricola 11493 del 53esimo distretto militare di Pesaro, nato nel 1922. A consegnarla è stato Giuseppe Fiorellini, figlio di Salvatore, colui che la ritrovò e la custodì per anni. Si tratta di una piastrina di riconoscimento in ottone dei militari del Regio esercito italiano, che Salvatore Fiorellini rinvenne nel 1955 tra le rovine della caserma ‘Lucania’ di Potenza, che nel settembre 1943 fu quasi distrutta dai bombardamenti delle forze aeree americane. Con l’armistizio molti soldati, per sfuggire ai rastrellamenti, si misero in borghese e gettarono le piastrine. Alcune vennero ritrovate e consegnate a padre Mario della Chiesa di Santa Maria che le custodiva.

"Mio padre – ha raccontato Giuseppe Fiorellini su Facebook – decise di non consegnarla e promise a se stesso di farla recapitare a Pignatelli o ai suoi familiari: si era appena congedato con il grado di sottotenente presso il reggimento artiglieria corazzata di Mantova e sapeva bene che quella promessa andava mantenuta". Papà Fiorellini scrisse diverse lettere all’anagrafe di Pergola per avere notizie di Pignatelli, ma la ricerca fu vana. "Per anni la piastrina rimase chiusa nel cassetto, fin quando non la scovai - racconta ancora il figlio Giuseppe -. Avevo 6 o forse 8 anni e, a volte per gioco, indossavo parti della divisa militare di mio padre, compreso quella piastrina, ma ogni volta che facevo quel gioco mio padre mi ammoniva di non perderla perché aveva promesso di riconsegnarla a Pignatelli".

L’allora bambino non capiva il perché di quella promessa, ma Pignatelli divenne un militare compagno immaginario dei suoi giochi. Diventato adulto però, era il 2000, anche Giuseppe cominciò a mandare mail al comune di Pergola senza ricevere alcun riscontro. Ad inizio 2022 la svolta: un appello su Facebook nei gruppi di Pergola fu visto da Manuela Pignatelli, pronipote del fratello di Alessandro, che rispose, ma la lettera finì nello spam. "Dopo un anno, vedo finalmente il messaggio - prosegue Fiorellini - rispondo e ottengo le prime informazioni: Pignatelli si era trasferito in Belgio con la famiglia alla fine degli anni ‘50". A quel punto, attraverso il figlio Moreno, che vive a Nivelles, in Belgio, si viene a sapere che quel militare scampato ai rastrellamenti di Potenza era tornato a casa indenne e che morì nel 2009 a 87 anni. "La piastrina – conclude Fiorellini – è stata recapitata alla famiglia Pignatelli, così come avevo promesso a mio padre".