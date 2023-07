La picchia al ristorante: condannato

Le chiedeva soldi di continuo. A suon di botte e insulti. L’avrebbe picchiata anche quando era incinta. E persino nel ristorante in cui lavorava, dove un giorno si è presentato pretendendo 100 euro, ma quando lei gli ha detto che non ce le aveva, lui l’ha presa a schiaffi e buttata a terra, sotto gli occhi del suo titolare e di una cameriera. Violenze andate avanti da marzo a settembre 2022, fino a quando la vittima, una 48enne di Mondolfo, ha deciso di denunciare il compagno. Finito a processo per maltrattamenti e lesioni, ieri l’imputato, un fanese di 45 anni, operaio (difeso dall’avvocato Nicola Pandolfi di Ancona) ha patteggiato la pena a un anno e 8 mesi. Condannato a pagare alla ex, costituita parte civile con l’avvocato cecilia Ascani, 10mila euro di risarcimento. Ma non è finita. La donna lo ha denunciato anche per violenza sessuale. E la prossima settimana sarà sentita in incidente probatorio.

e. ros.