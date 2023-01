La piccola Melissa protagonista in un film da Oscar

E’ di Monte Porzio, più precisamente della frazione di Castelvecchio, una delle principali protagoniste dell’unico film italiano candidato agli Oscar 2023: il corto Disney ‘Le Pupille’, scritto e diretto da Alice Rohrwacher, in lizza per il miglior corto live action. Lei è Melissa Falasconi, 10 anni e mezzo: ne compirà 11 il prossimo 16 giugno.

Nella pellicola, ispirata ad una lettera che Elsa Morante inviò al suo amico Goffredo Fofi per augurargli buon Natale, accanto ad un cast di ‘adulti’ di fama internazionale composto tra gli altri da Alba Rohrwacher e dalla quattro volte vincitrice del David di Donatello Valeria Bruni Tedeschi, hanno recitato 15 bambine e fra queste Melissa ha avuto il ruolo principale: quello di Serafina. Che lei ha interpretato benissimo, tanto che durante le riprese, svoltesi a Bologna, tutti, dalla regista agli altri attori, hanno detto che è stata bravissima e che in scena aveva una grande spontaneità. Giudizio che ha trovato una conferma eloquente al Festival del cinema di Philadelphia, dove Melissa ha ottenuto la menzione come miglior attrice. "Martedì, quando sono state annunciate le nomination all’Oscar – racconta mamma Erica, che insieme a babbo Angelo e al fratello maggiore Alessandro ha sempre sostenuto e incoraggiato Melissa -, abbiamo seguito la cerimonia via internet e negli istanti in cui è stato citato il film ‘Le Pupille’ Mely ha portato le mani sul viso ed è scoppiata a piangere". Un pianto di gioia, naturalmente, seguito dall’esultanza e da parole di entusiasmo che solo una bimba di 10 anni sa pronunciare spontaneamente: "waw, andiamo a Los Angeles", riferendosi alla città statunitense dove si svolgerà il 12 marzo la notte degli Oscar.

"In realtà è molto difficile che riusciremo ad andare – riprende la signora Erica -, ma per il momento è giusto sognare e la gioia che proviamo è talmente tanta che non vogliamo porle limiti". "Andiamo a Los Angeles", continua a ripetere Melissa, che frequenta la quinta elementare del paese e ha fra i suoi primi supporter proprio i compagni di classe, e che poi ci svela: "io davanti alla telecamera mi diverto, ma sia chiaro, da grande farò anche la stilista" e per dimostrarlo tira fuori alcuni modellini di carta realizzati da lei che non sono niente male. Intanto, però, c’è da portare a casa un Oscar con tutto il cast di ‘Le Pupille’ e non c’è persona, a Monte Porzio, che non faccia il tifo per Mely. Sandro Franceschetti