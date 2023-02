La "Piccola stella" che dà luce alla vita

"Piccola stella", scritta dal cantautore italiano Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è inserita in "Colpa delle favole".

In questo album l’artista ha raccolto tutte le sue illusioni e le sue disillusioni, cosciente che ogni favola prima o poi, per quanto intensa sia stata, lascerà chi l’ha vissuta con la consapevolezza di non avere più consapevolezze. Piccola stella narra l’intenso e forte legame fra due giovani, fatto di comprensioni, di abbandoni, di ritorni appassionati che hanno reso entrambi migliori. La donna instabile, forte e fragile allo stesso tempo, non si arrende e deve rimanere sé stessa, senza scendere a compromessi. In tal modo continuerà sempre ad essere risorsa inesauribile, una piccola e grande stella che illumina il percorso della vita anche nei momenti più bui, un talismano per affrontare le prove più dure che ciascun uomo deve superare.

La canzone non ha un finale esplicito, perché le storie più affascinanti sono quelle che non si concludono mai. Ciò che si lascia a metà è molto più completo di quello che è definito, perché dove c’è spazio per poter immaginare un finale, c’è ogni finale che si vuole… che ogni uomo guardi le donne con gli occhi appassionati, rispettosi, innamorati e riconoscenti di questo giovane artista…questo è il nostro finale.

Classe III