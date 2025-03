La pioggia ha “lavato“ il torrente Auro

La pioggia di questi ultimi giorni ha ormai dilavato il letto del torrente Auro, le cui acque nella giornata di martedì erano diventate improvvisamente di colore scuro, quasi nero, tra le frazioni di Borgo Pace e Parchiule, riportando la situazione alla normalità. Il comune di Sant’Angelo in Vado il giorno seguente al fenomeno ha emesso un’ordinanza in via cautelativa e precauzionale che vieta il consumo di acqua di rete per uso umano facendo riferimento a una "notevole quantità di liquame zootecnico accertata sul torrente Auro". Marche Multiservizi, che gestisce il servizio idrico nel comune vadese, aveva effettuato delle analisi sui pozzi di Sant’Angelo in Vado che attingono acqua dal fiume. In attesa delle analisi il sindaco Stefano Parri aveva ritenuto importante avvertire in via precauzionale i cittadini con l’ordinanza: "Abbiamo voluto usare tutte le tutele del caso – ha detto ieri il primo cittadino –, le analisi riportavano valori anomali per la nostra acqua e abbiamo preferito andare sul sicuro. Già nella serata di oggi (ieri per chi legge), appena avremo conferma che le analisi sono tornate buone provvederemo a rimuovere l’ordinanza".

Nel luogo dove l’acqua diventava scura, vicino il nucleo di case di Sant’Andrea di Borgo Pace, erano subito intervenuti anche i Carabinieri Forestali per i rilevamenti del caso. Nel frattempo il consigliere regionale Marta Ruggeri ha deciso di portare la questione ad Ancona con una interrogazione in Consiglio regionale: "Vorrei conoscere, e rendere pubblici, i risultati delle analisi sui campionamenti delle acque del torrente Auro effettuati il giorno del prelievo, e chiedere quali urgenti e inderogabili azioni di prevenzione e contrasto agli illeciti sversamenti nei torrenti intende mettere in atto la Regione, per tutelare la qualità delle acque del fiume Metauro e di tutti gli altri corsi d’acqua della Regione Marche. Ci tengo a ringraziare quei cittadini che vivono il nostro entroterra e che hanno segnalato tempestivamente l’accaduto, dimostrando ancora una volta la sensibilità nei confronti dell’ambiente naturale e la dimostrazione che sono loro i veri custodi di buona parte del capitale naturale".

Andrea Angelini