La piscina che fa cambiare le idee

Piscina-palestra comunale. La storia Rifondazione la racconta così: "L’acquisto della palestra-piscina provinciale da parte del Comune è stato oggetto di un forte scontro fra maggioranza e minoranza. Quando la proposta giunse per la prima volta in consiglio – governavano i 5 Stelle – il più accanito oppositore fu il consigliere di minoranza Michele Chiarabilli, che definì la piscina una “bomba ecologica“ per via della grande quantità di amianto. La proposta di acquisto non ebbe seguito". Dopodiché, "fulminato come san Paolo sulla via di Damasco, cambiò la sua valutazione. Dobbiamo infatti ricordare che la decisione di "acquisto dell’immobile denominato palestrapiscina" era già stato anticipato con delibera di giunta del 21 dicembre 2021, cioè a brevissima distanza dall’insediamento della nuova maggioranza FdI-Lega-PD-PSI. Ancora: "Col passare dei mesi il complesso sportivo palestra-piscina aveva forse smesso di essere una “bomba ecologica“? No di certo, poiché il 24 maggio 2022 in sede di consiglio Chiarabilli affermò che il costo del risanamento del complesso sportivo, risanamento sul quale anche noi siamo d’accordo, si aggirava sul milione, ma che se ne potevano recuperare 700 mila partecipando a un apposito bando. La capogruppo di maggioranza Lara Esposti il 12 giugno 2022 polemizzava con noi dimostrando di non conoscere nemmeno gli estremi del bando stesso, in base al quale la richiesta non avrebbe potuto superare i 500mila euro e non i 700mila di cui parlava l’assessore Chiarabilli, cioè ne mancavano già in partenza ben 200mila! Senza leggere il bando, era certamente caduta in errore affidandosi alle informazioni del vice-sindaco. Si parlò anche di un “villaggio sportivo“ e la capogruppo disse che l’acquisto era indispensabile per partecipare al bando “Sport e Periferie“. In realtà non era per nulla necessario avere la proprietà e la richiesta avrebbe dovuto farla direttamente la Provincia, così in caso di insuccesso il Comune non sarebbe rimasto col cerino in mano. Infine "alcune domande al vicesindaco: avete poi realizzato nel 2021 l’intervento urgente per “infiltrazioni piovane“? A quale prezzo avete comprato la piscina dalla Provincia? Avete partecipato al bando “Sport e Periferie“? Com’è andata? Quanti soldi avete ottenuto del milione necessario per il risanamento? Dove prenderete la differenza?".

a. b.