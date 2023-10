La pista ciclabile si mangia le tamerici. Ma spunta un bosco davanti all’hotel

di Anna Marchetti

Per raddoppiare la ciclabile di viale Adriatico, nel tratto dall’hotel Cristallo all’hotel Angela, non saranno sacrificati i parcheggi, (rimarranno le soste brevi, i posti auto per disabili e per il carico-scarico) ma le tamerici. Si parla di numeri piccoli, 4 alberi, la cui perdita sarà compensata con la messa a dimora di nuovi piante sul lato degli hotel. Nuovi alberi che non dovranno interferire con il passaggio dei grandi yacht ed evitare, come avvenuto finora, il taglio dei rami o la loro totale rimozione. Va, infatti, detto che, nonostante le riqualificazioni in corso a Sassonia, per forza di cose i mega yacht e i tir continueranno a transitare per viale Battisti e viale Adriatico per raggiungere cantieri e aziende.

In ogni caso uno dei tratti distintivi del Waterfront, firmato dagli architetti Andrea Govi e Antonio La Marca, sarà la grande presenza di vegetazione, con piante di grandi dimensioni e alberature più basse. "Sin dall’inizio l’idea è stata quella di ridurre il numero di auto sul lungomare – fa presente l’architetto La Marca –. La nostra indicazione è limitare l’afflusso delle auto e incrementare la mobilità pedonale". "Davanti all’hotel Cristallo, l’attuale parcheggio (15 posti) – conferma l’assessore Barbara Brunori – sarà trasformato in una piazza con a fianco un sistema di fontane a specchio e a getto d’acqua. Ai margini sarà creato un boschetto calpestabile dove, in estate, le persone potranno sostare all’ombra e rinfrescarsi. Saranno scelte piante compatibili con il nostro clima".

In totale, in questa prima fase dei lavori, per un importo di 2,5 milioni di euro, "saranno inserite nel lungomare – spiega l’architetto Govi – un centinaio di piante, tra alberi e arbusti". Ancora di più saranno i cespugli. Il progetto è stato presentato giovedì a Fano Marine Center, polemicamente assenti le associazioni di categoria per non essere state coinvolte nelle scelte e per il "mancato impegno nel risolvere il problema della cronica carenza di posti auto a Sassonia". Preoccupati gli esponenti dell’Udc perché il Waterfront "trasformerà il lungomare in un vivaio di piante e fiori che avrà, nel futuro, bisogno di cure costose, in un tempo in cui la siccità fa da padrone. Inoltre eliminerà parcheggi senza prevedere alternative. E comunque anche il Lido, eterno dimenticato di questa Amministrazione, ha bisogno di essere collegato con la città".