"La pista polivalente in uno stato pietoso"

"Incredibile, ma vero. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Marotta, in piena estate, c’è una pista polivalente con i tubi di ferro che la delimitano ridotti in uno stato pietoso. Staccati l’uno dell’altro e col cemento corroso alla base, tanto che l’amministrazione ha dovuto apporre il nastro bianco e rosso per segnalare il rischio per le persone e metterci un cartello con la scritta ‘attenzione ringhiera pericolante, non appoggiarsi’".

Lo evidenzia Anteo Bonacorsi, capogruppo di opposizione consiliare, che rincara la dose: "Sono passati più di 15 giorni da quando sono comparsi nastro e avviso e non è stato fatto nulla, alla faccia dei turisti e di tutti coloro che frequentano quel tratto di lungomare. Premesso che un’amministrazione attenta avrebbe risolto il problema prima dell’avvio della bella stagione, perché il deterioramento della ringhiera non è certo stato improvviso, io mi domando: com’é possibile far trascorrere ulteriori due settimane senza fare nulla?"

"La triste verità – aggiunge il leader di minoranza – è che la manutenzione sul nostro territorio è ai minimi storici e ovunque ci giriamo si vedono fenomeni di degrado e incuria. Mi riferisco alla segnaletica stradale rotta, ai cartelli piegati e scoloriti, per non parlare degli asfalti pieni di buche e toppe improponibili e della scalinata del sottopasso di piazza Roma già rovinata da infiltrazioni. Spiace doverlo ribadire, ma sindaco ed esecutivo appaiono incapaci di mettere mano ad un serio piano di manutenzione".

s.fr.