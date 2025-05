La pittura di Emilio Furlani fa capire il Novecento marchigiano

CasadeiIl volto dal carattere cubista è quello di una donna con gli occhi chiusi che è possibile scorgere dal finestrino di un treno dai toni blu. Campeggia sulle pareti esterne di Palazzo Bracci Pagani l’immagine simbolo della mostra promossa dalla Fondazione Carifano: "Furlani tra espressione e concetto".Un’opera del 1982 che restituisce il senso di una separazione dal mondo nell’accettazione, dal carattere trascendente, di un percorso esistenziale cui non è possibile sottrarsi. E c’è un Uomo sul treno intento a guardare dal finestrino un paesaggio appena accennato nell’itinerario descrittivo. Ma è la metafora del viaggio dell’esistenza, di un percorso nelle sue diverse sfaccettature ad emergere – così nell’arte, così nella vita – quando si entra nella dimensione espositiva e ci si sente partecipi del viaggio di Emilio Furlani. Nato a Fano nel 1941, lascerà questo mondo in modo drammatico nel 2001 a 60 anni di età. Personaggio inquieto, intellettuale raffinato, come diranno di lui gli amici nel documentario che accompagna la mostra, artista eclettico che ha interpretato il linguaggio dell’arte tra figurazione e Dadaismo, come suggerisce Carlo Bruscia.Le sue opere diventano testimonianza di versatilità, di una vicenda d’arte che alterna fasi diverse, a partire dalle ombrose astrazioni degli anni ‘60 agli assemblaggi degli anni ‘90 caratterizzate da una identità che riassume un lungo tragitto della storia dell’arte del Novecento. Opere tra luce e buio miscelando, talora, una matrice dal cenno futurista a quella concettuale, senza escludere un tratto di divertissement come accade per il Collage con foto e inserimenti grafici anatomici, Extasy, e Rosone con matita bicolore. Straniante, eppure di spessore evocativo è Roma 64 D.C., assemblage su tavola con una cetra in primo piano su sfondo rosso. Spicca un collage fotografico Claudia gioca con il pesce su tavola che mostra un’armonica composizione nata dall’incontro di un pesce con la punta del piede di una gamba femminile, in un perfetto equilibrio visivo. Una soluzione che conferma una acuta capacità di sintesi, riconducibili al pittore e fotografo Man Ray. Un itinerario avvincente e variegato quello che la mostra offre con lo spaccato di un’arte vissuta intensamente, come cita il presidente della fondazione Carifano Giorgio Gragnola, che si riassume nell’adesione più forte al linguaggio dell’arte figurativa, al movimento della “Nuova figurazione“ in risposta alle avanguardie.Al grande acrilico su tavola Le quattro stagioni è affidato il compito di introdurre con enfasi il tema della figurazione e la partecipazione al farsi della vita e dell’arte: quattro donne a rappresentare, tra rami secchi, fiori sul capo, luce, colori caldi e foglie ruvide, l’inverno, la primavera, l’ estate, l’autunno. Poi le scene di vita quotidiana di Arte e cultura al Caffè centrale e il linguaggio di un’arte che rimanda alla lezione del "puntinismo". Una serie di ritratti a confermare l’interesse nei confronti dell’umano e delle relazioni e la sua abilità tecnica: lo sguardo intenso del Ritratto di Gabriele dalle pennellate larghe e decise, un "Autoritratto in blu, il colore del profondo e lo sguardo severo e penetrante, Gabriele Ghiandoni sulla sedia a guardare chi lo guarda e l’immancabile sigaretta. Il ritratto di Gabriele sulla poltrona scura e massiccia ad ospitare la figura che guarda lontano, quando una porta aperta lascia intravedere il pube di una donna nuda, forse ad eternare la distanza non solo fisica che separa spesso le persone. Renata verso sera" e torna il blu, il colore che è anche simbolo della fragilità e della nostalgia. Poi il ritratto con lo sguardo penetrante dell’amico Carlo Bruscia curatore della mostra insieme a Riccardo Tonti Bandini e Dante Piermattei. Il Ritratto di Luciano Anselmi ci consegna una figura seduta intenta a fumare sullo sfondo di una biblioteca con libri solo tratteggiati che creano un gioco di piani e di significati. Quando l’attenzione si concentra sul protagonista e il suo mondo interiore risulta più significativo rispetto alle potenzialità intellettuali dei volumi. Un clima intimistico che, altrove, è sovvertito dal dinamismo coloristico dal carattere fauve della serie Spiaggia libera. Un "Interno con amanti", una "Coppia di amanti" quasi a voler sottolineare scelte di amori difficili e lo sguardo di Furlani si posa su nature morte, su campi di grano che hanno il colore dell’oro per un racconto che ci consegna uno sguardo personale nell’ abbraccio di un sentire universale. E si resta in silenzio, sino alla commozione, di fronte alla tela Il Fiore che mi hai donato. Alla sua bellezza effimera e alla sua fragilità, metafora della vicenda umana.