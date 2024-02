La pittura è viva, ma non è giovane

Casadei

Urbino è la città, la galleria Albani la sede. L’organizzazione è del Premio Marche con la direzione artistica di Stefano Tonti. “Under Raffaello”, a cura di Camillo Langone, è la mostra che riunisce un gruppo di pittori con meno di 37 anni, artisti da considerare giovani nel panorama di un presente che mira ad allontanare la maturità e la vecchiaia anche in senso biologico.

Un evento sotto lo sguardo di Raffaello, che muore a 37 anni e a 21 anni aveva già dimostrato un irraggiungibile talento. Il suo autoritratto in bianco e nero, rielaborato graficamente con efficaci interventi coloristici per la comunicazione dell’evento 2023/24, diviene testimone di un legame con la pittura in campo nazionale che è viva e colma di proposte. La pittura resiste, la pittura non è morta. Quello che abbiamo visto nel percorso espositivo è il risultato di una serie di riflessioni visive incentrate sul corpo, sulla natura, originate dall’osservazione del reale, da uno sguardo alla storia dell’arte e la tendenza ci appare orientata, in primis, verso una inaspettata figurazione come l’opera “Tracce“ di Erica Conti: due figure di donna che rimandano ad una sorta di cacciata dal Paradiso tutta al femminile.

Il territorio dell’astrazione, nella proposta di Angela D’Ospina, è racchiuso nella tela intitolata “Mina“, una grande tela, quasi un big bang, il grande caos di una deflagrazione cromatica. Quando nella giornata inaugurale abbiamo sentito dire: "questi giovani sono vecchi". Forse sì, sono vecchi dentro come si suol dire, questi giovani sono i figli delle contraddizioni, della complessità del presente, dell’ansia pandemica, sono gli interpreti di una comunicazione che avviene prevalentemente in forma virtuale, sono della generazione che si sballa il sabato sera e poi va al primo colloquio di lavoro con la mamma.

Sono gli artisti che quando tutte le provocazioni sono già state messe in atto occorre oltrepassare i limiti, perché, sennò chi si accorge di loro? Questa mostra invece ci dimostra che non è sempre così. C’è una suggestiva opera: “Sul dissolversi di una palificazione“ spray su tela, che testimonia una acuta capacità di osservazione, di riflessione, metafora che conduce alla impermanenza, alla caducità delle cose. La simbologia geometrica di un “Solitario“ castello di carte firmato da Nicola Vincenzo Piscopo, una astrazione che fa il verso a Carla Accardi. Seppure, qualcosa di provocatorio non manca: ad esempio nell’opera “Hallal“ di Chiara Calore, un traliccio compositivo la cui figurazione rimanda al mito di Leda e il cigno in versione onirico erotico.

Altri rinunciano al tentativo di superare le tendenze seguendo una personale visione dell’arte. Come non ricordare un Morandi che si terrà lontano dal clamore avanguardistico del suo tempo? Ed è nello spirito del Premio Marche, nell’ottica di accendere un dibattito sulla contemporaneità, la proposta che è stata fatta il 27 scorso di guidare il pubblico a cura di Federica Lazzarini che sintetizza così il senso dell’incontro: "una istantanea sulle intenzioni artistiche di giovani che attraverso l’immagine compiono operazioni di destrutturazione, riduzione e sintesi nella rivisitazione della classicità e della pittura, facendo incursione sulle categorie dello spazio e del tempo, prendendo le mosse da entità quali il corpo, l’io, il sogno". Asteniamoci dal liquidare queste opere come anacronistiche per guardare alla narrazione di pittori che, forse, sono vecchi dentro, ma hanno qualcosa da dire e teniamoci pronti a godere del “Ritratto della nonna Lella“ di Giuseppe Sciortino. Nulla di nuovo, "anzi d’antico". Qualcosa che si nutre del misconosciuto sentimento della nostalgia.