La pittura tra la gente. Gavardiana, un successo

Sì è conclusa la XXXVI Gavardiana. Nove giorni di esposizione a Pesaro, 51 artisti che ogni giorno, appassionatamente hanno montato la loro esposizione e passato la serata ad incontrare pubblico e intessere relazioni. Nove giorni di solidarietà, che si è evidenziata nella serata di mercoledì 20 quando un violento nubifragio ha investito la città e portato scompiglio e qualche spavento tra i partecipanti che si sono aiutati vicendevolmente guidati dai sempre presenti Ennio Buonanno e Andrea Panicali.

Nove giorni di un’edizione che ha avuto tanti visitatori interessati e partecipi, anche del Concorso Un fiore di solidarietà-Arte X Aiutare, aperto agli espositori e organizzato dall’Auser San Giovanni. Miglior atto finale quindi non poteva essere, che la premiazione di questo I Concorso che ha visto il conteggio di oltre 750 voti popolari, messi a confronto con il voto della giuria Auser che per l’occasione ha coinvolto altri circoli della città: Auser Rossini, Auser Volontariato Pantano e Auser Verde Comunità, insieme a Jurgen ed Elvis dell’Aias Pesaro, associazione a cui sono state poi donate le opere vincitrici e quelle donate spontaneamente per farne contributo alla loro attività di assistenza e aiuto nei due centri che hanno in città. Nel folto parterre di volontariato anche i consiglieri del Quartiere 1 Centro Storico e i sempre presenti VolontarX che hanno presenziato a tutte le serate della mostra accogliendo il pubblico e aiutando gli espositori.

Alla premiazione presenti anche il sindaco Andrea Biancani e l’assessore ai Servizi Sociali Luca Pandolfi. Entrambi sottolineando il valore storico/culturale, volontario e solidale della Gavardiana e ringraziando tutti quelli che continuano a sostenere e rendere possibile anno dopo anno la mostra, da Carlo Mari in poi, hanno poi premiato le tre pittrici che si sono aggiudicate i premi offerti da attività commerciali del territorio (Solo Buon Vino, Angelucci Colori, Gelateria Del Corso e Bottega Equo solidale). 1ª classificata Diana Italiani, 2ª Graziella Bontempi e 3ª Beatrice Del Moro. Nella foto da sinistra a destra Diana Italiani, Beatrice del Moro, Paola Ranocchi storica veterana della mostra, Graziella Bontempi e Cinzia Baldi volontaria rappresentante dell’Aias Pesaro?

l. d.