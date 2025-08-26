La pittura tra la gente. Gavardiana, un successo

Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
CronacaLa pittura tra la gente. Gavardiana, un successo
26 ago 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
Si è conclusa la nove giorni che ha messo a confronto 51 autori. L’appuntamento pesarese parte dalla spontaneità di chi ama arte e cultura.

Il momento della premiazione dell’edizione 2025

Il momento della premiazione dell’edizione 2025

Sì è conclusa la XXXVI Gavardiana. Nove giorni di esposizione a Pesaro, 51 artisti che ogni giorno, appassionatamente hanno montato la loro esposizione e passato la serata ad incontrare pubblico e intessere relazioni. Nove giorni di solidarietà, che si è evidenziata nella serata di mercoledì 20 quando un violento nubifragio ha investito la città e portato scompiglio e qualche spavento tra i partecipanti che si sono aiutati vicendevolmente guidati dai sempre presenti Ennio Buonanno e Andrea Panicali.

Nove giorni di un’edizione che ha avuto tanti visitatori interessati e partecipi, anche del Concorso Un fiore di solidarietà-Arte X Aiutare, aperto agli espositori e organizzato dall’Auser San Giovanni. Miglior atto finale quindi non poteva essere, che la premiazione di questo I Concorso che ha visto il conteggio di oltre 750 voti popolari, messi a confronto con il voto della giuria Auser che per l’occasione ha coinvolto altri circoli della città: Auser Rossini, Auser Volontariato Pantano e Auser Verde Comunità, insieme a Jurgen ed Elvis dell’Aias Pesaro, associazione a cui sono state poi donate le opere vincitrici e quelle donate spontaneamente per farne contributo alla loro attività di assistenza e aiuto nei due centri che hanno in città. Nel folto parterre di volontariato anche i consiglieri del Quartiere 1 Centro Storico e i sempre presenti VolontarX che hanno presenziato a tutte le serate della mostra accogliendo il pubblico e aiutando gli espositori.

Alla premiazione presenti anche il sindaco Andrea Biancani e l’assessore ai Servizi Sociali Luca Pandolfi. Entrambi sottolineando il valore storico/culturale, volontario e solidale della Gavardiana e ringraziando tutti quelli che continuano a sostenere e rendere possibile anno dopo anno la mostra, da Carlo Mari in poi, hanno poi premiato le tre pittrici che si sono aggiudicate i premi offerti da attività commerciali del territorio (Solo Buon Vino, Angelucci Colori, Gelateria Del Corso e Bottega Equo solidale). 1ª classificata Diana Italiani, 2ª Graziella Bontempi e 3ª Beatrice Del Moro. Nella foto da sinistra a destra Diana Italiani, Beatrice del Moro, Paola Ranocchi storica veterana della mostra, Graziella Bontempi e Cinzia Baldi volontaria rappresentante dell’Aias Pesaro?

l. d.

© Riproduzione riservata

