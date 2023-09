La ’Più bella del mondo’: a Gabicce lotta per lo scettro

Le concorrenti per la Miss la "Più Bella del Mondo" sono state centinaia di tutta l’Italia. Ed ora 30 aspiranti si sono trasferite sulla spiaggia del mar Adriatico, a Gabicce, per la finale nazionale. Si tratta della tre giorni della bellezza che si svolgerà a Gabicce Monte a conclusione della gara Miss La Più Bella del Mondo ideata ed organizzata dalla Monnalisa Management del pavese Cesare Morgantini. La giuria è presieduta dal giornalista Edoardo Raspelli che, come ormai da anni, assegnerà, a suo giudizio la fascia di Miss Senza Trucco alla concorrente più "al naturale". In giuria, oltre al presidente, il giornalista Edoardo Raspelli, il papirologo Aristide Malnati, Patrick Ray Pugliese del GF, Savio Liborio Ciufo (sosia di Jonny Depp). La finale di Miss La Più Bella del Mondo si è svolta ieri, oggi e domani in una cornice di fascino particolare: l’organizzatore, Cesare Morgantini, infatti, l’ha fissata nella celebre monumentale discoteca Baia Imperiale. Tra le 35 finaliste, tre sono marchigiane: Martina Sasso di Gabicce, Nicole Eleonora Salvatori e Giulia Faina di San Benedetto del Tronto. Le altre sono: Sarah Valencia, Lucrezia Costa, , Chiara Ribatti, Adelaide Billina, Valentina Augusta, Sherina Ighinovia, Anzeja Dunkaj, Chiara Savia, Lamya Ennezi, Catalina Acristini, Leila Pittalunga, Karola Paletta, Melissa Alborghetti, Camilla Giovanardi, Michele Rizzi, Sara Francisco, Margherita Renna, Gloria Alvarez, Ludmilla Platika, Stefania Apetri, Alice Mazzacani, Chiara Lupo, Jeminah Triumph Prosper, Martina Bormolini. Il concorso nasce ufficialmente dall’ex patron Pierluigi Ferrari a Cannes il 22 maggio 1998 alla 51^ edizione del Festival del Cinema, durante una conferenza stampa alla presenza dei media internazionali e annunciata sul Nice Matin, nel salone del Grand Hotel La Croisette, dove e` nato lo storico Festival del Cinema. Dal 2014 il concorso passa nelle mani dell’attuale patron, Cesare Morgantini presidente dell’Associazione culturale Monnalisa management, che già dagli arbori collaborava al concorso.

Luigi Diotalevi