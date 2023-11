La pizzeria di famiglia che tutta Fano conosceva. I ricordi, le testimonianze e poi la malattia

Non aveva né fratelli né sorelle, Rita Talamelli, la donna di 66 anni strangolata lunedì pomeriggio dal marito al termine dell’ennesima lite scaturita dalle sue manie ossessivo compulsive. Per questo il grande peso di quella malattia mentale, che durava da oltre 20 anni, è ricaduto tutto sulle spalle della famiglia che Rita aveva costruito da giovanissima con il marito Angelo, ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. Non aveva neppure 18 anni Rita, quando ha deciso di legare la sua vita al filo doppio con quella di Angelo, un giovanotto poco più grande di lei che faceva il pizzaiolo. Con lui ha messo subito al mondo due figli (che oggi hanno 47 e 46 anni) e avviato un’impresa di famiglia, una pizzeria conosciutissima. Non c’è fanese che non ci sia stato almeno una volta "da Angelo" di Rosciano, dove per 48 anni si è respirata la frenesia del tanto lavoro svolto (alla fine degli anni ’70, le pizzerie in città si contavano sulle dita di una mano, poco più) ma anche la serenità trasmessa dalla cordialità di tutti i titolari: Angelo e suo fratello Marziano, con le mogli Rita e Giuseppina. "Li conoscevo bene perché ai tempi andavo spesso a mangiare la pizza da loro - racconta un’altra Talamelli, che però non le era parente -. Conosco bene tutti: sia Angelo che il fratello. Sono rimasta veramente scioccata dalla notizia, perché da come me li ricordavo io erano una bella coppia, affiatata. Lei anche una bella signora. Poi purtroppo si è ammalata e non l’ho più vista. So solo che era da tanto tempo che stava male, da più di 20 anni sicuro. Perché mi ricordo che negli ultimi periodi in cui ci andavo, lei non c’era più. E chiedendo ad Angelo, lui ci diceva che non stava bene. Poi quale malattia fosse non la sapevamo, non lo chiedevamo e loro non la dicevano". Era il 21 novembre 2018 quando la pizzeria "da Angelo", che aveva chiuso poche settimane prima consentendo ai titolari il meritato riposo dopo anni di lavoro, si è trasformata in "Angelo 2.0" il ristorante inclusivo gestito dalla Cooperativa sociale Contatto che vede professionisti della ristorazione (tra cui due collaboratori della passata gestione) lavorare fianco a fianco con persone che hanno diversi tipi di disagio. Angelo era stato il primo a credere in questo progetto, nato per sostenere le famiglie di questi ragazzi. E per un annetto ci ha continuato a lavorare anche lui, per accompagnarli in questo percorso. "Noi vedevamo la sua situazione molto complicata - ci ha raccontato Federico Falcioni presidente della cooperativa, il giorno dopo dell’omicidio che è coinciso con il 5° compleanno di Angelo 2.0 -, ma come fai ad entrare nella vita delle persone? E’ difficile…"

Tiziana Petrelli