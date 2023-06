La pluriclasse 4ª e 5ª di Borgo Pace sforna una fiaba da grande premio

Ancora un altro ragguardevole attestato in valigia per la scuola primaria di Borgo Pace. Questa volta la pluriclasse 4ª - 5ª, guidata dall’insegnante Alice Antoniucci, ha conseguito il primo posto in un concorso letterario regionale per scuole primarie, volto alla stesura di fiabe sul tema dell’inclusione. La classe, gareggiando con oltre 13mila partecipanti, ha vinto il premio della giurìa con la sua fiaba “La fogliolina Tina“, un bel racconto che tratta la storia di una foglia che cadendo lascia a malincuore il suo albero-madre del cortile della scuola.

Trascinata dal vento e dalle acque, vive avventure terribili in terre straniere, dove viene discriminata e trascurata. Soltanto pochi animi buoni, come una renna e Babbo Natale offrono il loro aiuto a Tina, salvandola dalle situazioni pericolose e permettendole di tornare nella sua patria, dove infine muore felice. E così è anche nella realtà: spesso chi si trova in ambienti a lui non familiari è emarginato, ma poi interviene sempre qualcuno di cuore nobile a porgere il proprio aiuto, favorendo l’inclusione. "Il tema dell’inclusione – afferma la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo in Vado, Sabrina Franciosi – è molto sentito nel nostro Istituto, la scuola dell’accoglienza è un ambiente dove i ragazzi vivono l’esperienza scolastica come un cammino comune, all’interno del quale ognuno partecipa in virtù del proprio ruolo ma con un unico obiettivo che è il benessere di tutte le alunne e gli alunni e il loro successo formativo. Le iniziative che potenziano queste tematiche sono al centro del nostro interesse e vengono portate avanti con impegno e dedizione.I riconoscimenti ci gratificano molto ma siamo ben consapevoli che nessuno vince e nessuno perde, semplicemente siamo tutti lì per imparare a stare insieme agli altri".

La cerimonia di premiazione della pluriclasse si è svolta a Macerata Marche giorni fa. Per i ragazzi un attestato ed un ricco bottino di premi tra libri, giochi in scatola educativi, ma anche una magnifica giornata alla scoperta dei musei della città, come a Palazzo Buonaccorsi il museo delle Carrozze e quello Civico. Gran soddisfazione per la pluriclasse della maestra Alice Antoniucci. Tra i tanti successi nel tempo, basti pensare alla vincita di concorsi di poesia individuali, al primo posto nel concorso di slogan pubblicitari per un’industria alimentare di Fabriano, alla menzione speciale al Concorso Nazionale “Vorrei una legge che…“ con la scuola invitata anni fa in Senato e ancora alla recentissima menzione speciale al Concorso Nazionale di poesia sulla Pace, con cerimonia a Ravenna. La scuola di Borgo Pace, inoltre, ha anche scritto nel tempo dei libri , poi pubblicati. Uno di questi è dedicato a Raffaello Sanzio.

am. pi.