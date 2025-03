La poesia e l’importanza dell’equilibrio del gesto grafico

Sabato prossimo alle ore 10,30 nel Salone Pallerini di Palazzo Gradari ci sarà la presentazione del volume di poesie di Roberto Travaglini dal titolo: “Shodō di poesia“. Michela Gaudenzi, coordinatrice dei musei pesaresi, modererà l’incontro che prevede anche l’intervento del prof Salvatore Ritrovato, critico letterario, poeta e professore all’Università degli Studi di Urbino. Ritrovato discuterà criticamente le 72 poesie contenute nel volume “Shodō di poesia“ (edizioni ETS, Pisa, 2024) di Roberto Travaglini, professore di pedagogia anche lui all’Università di Urbino, esperto delle molteplici espressioni del gesto grafico e cultore di discipline orientali, e da sempre dedito al mondo della poesia, autore di molti saggi scientifici.

"Si tratta di una silloge poetica ricca di spunti che inducono a cogliere una ricca spontaneità espressiva che – come afferma il prof Luca Cesari, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, critico e scrittore – hanno a che fare con momenti di aurora della psiche". Come osserva la poetessa e scrittrice siciliana Cetta Brancato, la poesia di Travaglini "attraversa, quasi chetamente, in un ritmo soffuso di bella malinconia, l’esistere che, inevitabilmente, evade verso i bisogni dell’anima: non ha l’incendiario delle donne ma custodisce anche eroticamente la piana e sapiente sensualità del maschile".