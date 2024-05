La poesia in un boccone!

Il 24 aprile l’Alberghiero di Pesaro ha collaborato con le classi 2A e 2C della secondaria Pirandello per un progetto del rapporto tra arte, poesia e dei sapori del territorio marchigiano in un contesto letterario. Gli studenti del S. Marta ci hanno presentato 8 prodotti tipici delle Marche sulla base di ricerche svolte da loro: le fave di Fratte Rosa, i limoni di San Benedetto del Tronto, le pesche di Montelabbate, la pera Angelica da Serrungarina, la casciotta di Urbino, le olive di Cartoceto, il pane marchigiano e le mele rosa dei Sibillini; divisi in gruppi e con il loro aiuto abbiamo svolto un lavoro di scrittura di poesie, nelle quali dovevamo inserire delle figure retoriche, estratte a sorte, come la personificazione o l’enjambement, poi, uno per ogni gruppo, si è alzato e ha letto la propria poesia alla classe. Sono stati presentati prodotti a kilometro 0 per incentivare il mercato interno, ma anche per diminuire i trasporti dannosi per l’ambiente. Infine ci hanno spiegato come fanno i poeti a creare le proprie poesie: si immergono nel luogo in cui vogliono essere e lo raccontano! L’attività è stata molto divertente per socializzare con altri studenti e per scoprire le nostre Marche. Un ‘morso’ di poesia:

La polpa è succosa.

Più di qualsiasi altra cosa.

La buccia è sottile,

mi fa sempre impazzire. L’angelica pera

È un bacio di sera!