La poetica “Del Bardo“ secondo Serse Cardellini

Oggi alle 21 appuntamento con la poesia e la cultura pesarese: il giardino della Biblioteca San Giovanni ospiterà la presentazione del libro “Del Bardo“ di Serse Cardellini, primo contributo poetico dell’autore per la casa editrice Scrivere Poesia. A dialogare con lui Pietro Fratta, direttore della casa editrice Scrivere Poesia, ed Eleonora Rubechi Mensitieri, addetto stampa di Pesaro Segreta. L’opera, dedicata all’Associazione Pesaro Segreta, è una raccolta di poesie che "riporta anche pensieri ed esperienze di viaggio – spiega l’editore Fratta – l’altrove diviene costante speranza di un approdo che arresta la sete di conoscenza del poeta; l’altrove è un’oasi in cui corpo e spirito si compendiano in una momentanea pace interiore e, in definiva, in esperienza poetica e letteraria; giacché solo il componimento poetico riprende fedelmente la forza intuitiva dell’immaginazione e dell’interiorità, di cui “il Bardo“ è appunto discepolo".

Serse Cardellini nasce a Pesaro nel 1976, dove vive. Poeta, antropologo, filosofo delle religioni, operatore in scienze socio-sanitarie e operatore olistico in Medicina Tradizionale Cinese. In ambito poetico fonda l’Associazione Thauma Edizioni, di cui è presidente dal 2005 al 2015; dal 2011 al 2013 è direttore Letterario dell’Amp (Accademia Mondiale della Poesia) inaugurata dall’Unesco nel 2001, per la quale ha curato l’antologia Poesia e Pace raccogliendo opere di sessanta poeti provenienti dai cinque continenti.

l. d.