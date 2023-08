la polemica

Non si fa attendere la risposta del consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi alle osservazioni avanzate dalla segretaria provinciale del Pd Rosetta Fulvi sulle convenzioni ospedaliere tra i cittadini di Cantiano e l’Ospedale umbro di Gubbio. "Il Pd ha governato la nostra Regione per 30 anni ed in 10 di questi è stato in carica il consigliere Traversini, osannato e citato dalla Fulvi. Se il Pd voleva convenzionare l’accesso dei codici rossi per i cittadini di Cantiano con l’Ospedale di Gubbio poteva farlo tranquillamente. Io non ho rubato nessuna idea ma ho solo proposto quello che tanti cittadini cantianesi mi hanno chiesto e, a differenza del Pd, lo faremo. Tra l’altro, se il Pd non avesse sfasciato l’Ospedale di Cagli, con l’avallo dello stesso Traversini, una prima risposta emergenziale concreta avremmo potuta darla anche in quella struttura. Se poi il Pd reputa valida la mia idea di convenzione tra Cantiano ed Ospedale di Gubbio, perché non l’hanno proposta in Consiglio regionale durante la discussione del Piano Sanitario, invece di abbandonare l’aula?".