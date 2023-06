"La polemica sul murales è fatta davvero sul nulla"

"Quella sul “murales“ della curva di Wilson che si sta rovinando è la solita polemica sul nulla: l’abbiamo fatto fare su carta in occasione del passaggio della tappa del Giro, lo scorso 13 maggio. Su carta, ripeto: la precisazione non è secondaria, perché volevamo semplicemente vedere l’effetto che faceva".

Così il vicesindaco Michele Chiarabilli sulla polemica scoppiata sui social e non solo riguardo all’immagine celebrativa del Giro “attaccata“ sul fianco di uno degli immobili di proprietà del Comune che alla “curva di Wilson“ (piazza Volontari del sangue) affaccia sulla Flaminia.

L’immagine era pensata come provvisoria fin dal principio?

"Esattamente. Il fatto che con la pioggia stia cominciando a deteriorarsi non dovrebbe meravigliare nessuno, era previsto che potesse succedere".

L’immagine provvisoria cederà il posto a un murale definitivo?

"Certamente. L’incarico sarà affidato all’artista forsempronese Andrea La Rocca. Alla spesa si provvederà con parte di uno stanziamento già effettuato per la manutenzione degli immobili comunali".

Il soggetto?

"Probabilmente si tratterà del trasferimento di uno degli schizzi sul Giro di Anselmo Bucci, ma non è escluso che si tratti di un’opera originale, sempre ovviamente a tema ciclistico…".

Tempi?

"Considerato che bisogna montare l’impalcatura e tutto, forse l’opera la potremo ammirare a luglio o agosto, massimo settembre".

Ad Andrea La Rocca, un diploma all’Accademia di Belle Arti di Urbino e un passaggio alla Biennale di Venezia ai tempi di Sgarbi (2011), chiediamo qualche dettaglio in più sul murale prossimo venturo.

"Il Comune ci ha lasciato la massima libertà nell’interpretare il tema. Probabilmente partirò da uno degli schizzi di Anselmo Bucci per reinterpretarlo in una chiave mia personale, ma la scelta del soggetto è ancora in divenire. In ogni caso sarà un omaggio a Bucci".

Quanto è grande la parete?

"Diciannove metri per quattordici. “Disegneremo“ proiettando il bozzetto sul muro: sarà un lungo lavoro, anche perché dovremo tener conto delle caratteristiche della parete. Useremo colori acrilici resistenti ai raggi ultravioletti e li stabilizzeremo con un fissatore".

a. bia.