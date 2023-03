La politica dice “no“ all’uscita di Magalotti

La preoccupazione per il futuro dell’Unità di Senologia dell’ospedale di Urbino – dopo la notizia dell’intenzione del dottor Cesare Magalotti di lasciare l’ospedale urbinate – c’è e si sente. A riportarla è soprattutto la politica, a partire dal Pd ducale. "Aumenta la preoccupazione per le sorti dell’ospedale di Urbino dopo la notizia che il dottore Cesare Magalotti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Senologia, specialista della chirurgia oncologica del seno, abbia cessato di operare nel nosocomio. E’ direttore della Breast Unit, ovvero del Centro Multidisciplinare di Senologia che racchiude diverse figure professionali per supportare ed indirizzare la donna nelle fasi successive alla diagnosi di tumore, che ora dovranno recarsi a Fano. A fronte di continue rassicurazioni verbali sulla sorte dell’ospedale di Urbino, notizie come questa indicano un’altra direzione del tutto opposta a quella predicata. Come Pd Urbino, insieme ai tanti cittadini del territorio, ci opponiamo e chiediamo che Magalotti possa continuare il suo prezioso lavoro insieme a tutta la Breast Unit nell’ospedale di Urbino, e che venga rafforzato tutto il reparto oncologico".

"Una notizia che non avremmo mai voluto sapere, proprio nel momento in cui la Lega Italiana per la lotta contro i tumori annuncia che le malattie oncologiche al seno stanno aumentando – proseguono Giorgio Londei e Federico Cangini consiglieri comunali di Urbino e il Montefeltro –. Sappiamo tutti della grande professionalità, riconosciuta in tutto il mondo sanitario, e umanità di Magalotti che non possiamo e non vogliamo perdere. Chiediamo agli organi preposti, innanzitutto all’assessore regionale alla Sanità, di intervenire e accogliere le richieste della collega del Comune di Urbino e dei consiglieri comunali. Perdere Magalotti è grave, in particoalre ora dove tutti sanno che abbiamo bisogno di difendere e sviluppare il nosocomio, a cominciare dal pronto soccorso sempre più intasato e con tempi non più accettabili".

"È un un colpo gravissimo per l’entroterra e in particolare per le donne. Una scelta che non deve essere strumentalizzata dalla politica perché la responsabilità, ovviamente, non è del professionista che tanto ha dato alla sanità del territorio e contribuito a costruire la cultura della salute della donna – dice il consigliere regionale Micaela Vitri –. Le Ast si sono costituite da neanche 3 mesi e la Giunta Acquaroli inizia a fare i conti con il fallimento della propria organizzazione sanitaria. Era evidente che, tra le tante cose, sarebbero cambiate anche le condizioni contrattuali. Sono molto preoccupata e chiedo all’assessore Saltamartini: visto che Magalotti è anche il direttore della Breast Unit, questa resterà attiva?".

"Se dell’ospedale di Urbino, dove già esistono reparti in sofferenza per carenza di medici e infermieri, si perdono anche eccellenti competenze che mettono a rischio le straordinarie attività che sono state costruite con la guida del dottor Magalotti, dobbiamo essere tutti seriamente preoccupati – dice Massimo Guidi di Azione –. Di fronte a questa evenienza risultano ancora meno credibili le dichiarazioni dei responsabili politici della sanità regionale che continuano a rassicurare sul ruolo dell’ospedale. Le persone si aspettano fatti concreti e non parole".

fra. pier.