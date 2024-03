La politica riscopre problemi e disagi di Sassonia sud

La politica ‘scopre’ Sassonia sud. Il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi, e i civici Piero Valori e Mirco Pagnetti (Noi Civiche Fano), che sostengono il candidato sindaco Etienn Lucarelli, promettono il rilancio della zona del Bersaglio, di essere a fianco dei cittadini e del comitato La nuova Sassonia sud. Comitato che ha elaborato una proposta, in linea con il Prg, per dire "no" allo scalo d’alaggio per i grandi yacht davanti all’ex pista dei go-kart e per indicare le linee di sviluppo di tutta l’area. Il progetto prevede un percorso della salute, la pineta, le piste pedonali e ciclabili e un piccolo scalo d’alaggio per chi ha imbarcazioni di 5 metri, a motore e a vela. "Sassonia sud – commenta Serfilippi – merita di essere tra le priorità della nuova amministrazione comunale. Il progetto è un ottimo punto di partenza per riqualificare l’area, ferma e abbandonata da troppo tempo. Il primo passo sarà capire l’ammontare dell’investimento e realizzare il progetto preliminare". E ancora Serfilippi: "Sassonia dovrà essere rivista completamente da nord a sud. Peccato non aver sfruttato la finestra del Pnrr, era un’occasione da non perdere. Si è pensato a progettare giardini pensili (giardini Leopardi), poi bocciati, dimenticando di aree risorsa come l’ex pista dei go-kart che da anni oltre a una manutenzione straordinaria, non ha mai visto nemmeno quella ordinaria. L’impegno della coalizione di centrodestra è far rivivere da subito l’area e pensare insieme ai cittadini come riqualificarla, sulla base di un progetto preliminare e non con un progetto definitivo come ha fatto l’attuale amministrazione per il restante lungomare (il riferimento è al Waterfront ndr)". Per Valori e Pagnetti di Noi Civiche Fano "la chiusura di via del Bersaglio, dove un tempo c’era il passaggio a livello, ha creato grandi disagi ai residenti di San Lazzaro e ha fatto avanzare il degrado dell’area del bersaglio ed ex pista go-kart. La priorità è trovare un accordo con Rfi per creare un passaggio ciclo pedonale funzionale per i residenti che vivono sul lato monte di via Pisacane, tenendo conto anche del passaggio della ciclovia Adriatica nell’area dell’ex pista. Un’altra priorità è la posa di alcune scogliere per proteggere dall’erosione quel tratto di costa".

Anna Marchetti