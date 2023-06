La Polizia di Stato fa i controlli sui B&B del territorio

Nell’ambito di attività di verifica delle strutture ricettive dell’entroterra urbinate, la Polizia di Stato di Urbino ha effettuato controlli in vari alberghi, b&b e agriturismi del territorio. Particolare attenzione è stata posta nel verificare la presenza di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. "Nel corso dei servizi effettuati – spiega una nota del commissariato urbinate – sono state controllate sette strutture ricettive e ventinove persone alloggiate sono state sottoposte a verifica. L’attività ha avuto il duplice scopo di mappare le presenze e verificare la regolarità degli inserimenti da parte degli albergatori, che hanno l’obbligo di comunicarlo alla questura". L’attività effettuata viene maggiormente intensificata nel periodo estivo, visto il maggior movimento di persone durante la stagione turistica. Circa metà degli ospiti ha dichiarato di alloggiare per turismo, l’altra metà per studio.