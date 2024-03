La polizia locale ferma venditore abusivo di fiori

Sarà che forse ci avviciniamo a grandi passi alla Festa della Donna, il prossimo 8 marzo, quando piantine, fiori e soprattutto piccoli mazzi di mimose cambiano un po’ il fatturato dei fiorai della città, fatto sta che i titolari di quel genere di rivendite hanno l’occhio attento a segnalare eventuali venditori abusivi che fanno loro concorrenza sleale. E ieri mattina, intorno alle ore 10, è successo proprio questo.

Un titolare di una rivendita di fiori ha visto un giovane che girava con due mazzi di fiori che di solito vende, quasi sempre di giorno, nelle strade del centro storico. Ha chiamato la polizia locale. Che è arrivata e ha bloccato il tipo, che in quel momento si trovava in piazza del Popolo.

E’ un nordafricano di 27 anni, dice di abitare a Faenza, gli agenti lo avevano già fermato nel dicembre scorso, sempre a Pesaro. Su di lui grava anche un decreto di espulsione. E ovviamente non ha nessun titolo legale per esercitare quel tipo di commercio. Quindi gli agenti gli hanno sequestrato tutta la merce – i due grossi mazzi di fiori che portava con sé – e gli hanno notificato un ordine di allontanamento della durata di 48 ore, dal territorio comunale e quindi anche dall’area nella quale è solito vendere i fiori. Che non è solo quella all’aperto per le vie del centro storico, perché spesso il 27enne è stato segnalato andare anche nei negozi, che a volte acquistano i fiori per addobbare piccoli vasi o comunque per ragioni di arredo. Il 27enne si è quindi allontanato.