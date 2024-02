La Polizia locale verso lo sciopero: "Pochi, stressati e con abiti inadeguati"

Stato di agitazione, possibili scioperi in vista e una lettera al Prefetto perché intervenga sulla vertenza. La Polizia locale di Pesaro e dell’Unione Pian del Bruscolo annuncia clamorose proteste se non verranno integrati gli organici e se non saranno assecondate altre richieste. Spiega Federico Coratella, del coordinamento provinciale Csa: "Gli agenti sono da sempre in prima linea nel presidio del territorio anche quando, purtroppo, come hanno dimostrato casi recentissimi, ciò significa esporsi ad aumentati rischi. Per profondo senso del dovere, operatori ed operatrici hanno mantenuto il livello di presenza tanto che, la cittadinanza, non si è probabilmente nemmeno accorta della costante decrescita del

numero di agenti e ispettori. La Polizia Locale del Comune di Pesaro e Pian del Bruscolo ha oramai raggiunto il minimo storico sia per quanto riguarda gli agenti, che gli Ispettori in particolare".

"Da molto tempo – continua Coratella – chiediamo alle varie Amministrazioni l’inserimento di nuovo personale. Mai però, nessuno, ha ancora mostrato di avere una progettualità ben definita in merito: è stato sempre un navigare a vista, un rincorrere le emergenze, senza mai adoperarsi per dare una stabilità all’organico del Comando, pur potendo prevedere numerosi pensionamenti. Così, oggi, non solo il Corpo versa in una sconfortante situazione di carenza di organico che i piani di assunzione anche di questa Amministrazione sono ben lungi dal colmare, ma soprattutto vive un diffuso malessere organizzativo che riteniamo imputabile ad una poco attenta considerazione del personale medesimo".

Coratella cita alcuni esempi: "La flessibilità oraria, le ripetute

riorganizzazioni che destabilizzano il personale senza apportare miglioramento alcuno dal punto di vista organizzativo, l’erosione del salario accessorio, la scelta di indumenti vestiario non adeguati e con la totale mancanza di confronto con gli operatori, mancato chiarimento riguardo all’attuale posizione degli operatori di Polizia Locale come dipendenti del Comune di Pesaro con funzione delegata all’Unione Pian del Bruscolo: serve consapevolezza di riconoscimento economico differenziato tra agente ed un dipendente amministrativo. A fronte della suddetta situazione il Comandante anziché ridimensionare i servizi, tende ad implementarli all’interno di una scarsa progettualità legata ad un prossimo e vago futuro per il quale nessun elemento di ottimismo è dato mentre, viceversa, sono costanti gli interventi che frustrano l’impegno e la professionalità espressa dal Corpo". Nell’ultima assembleaè stata votata a maggioranza assoluta la proclamazione dello stato di agitazione, anche in previsione dell’aumento del carico di lavoro e di servizi in straordinario dovuta anche all’evento “Pesaro Capitale della cultura 2024”"

Davide Eusebi